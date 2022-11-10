Idee per outfit Nike da maternità

Con i migliori outfit per la maternità puoi svolgere una vasta gamma di attività. E questi articoli di base Nike sono un'aggiunta perfetta al tuo guardaroba per tutti i giorni. Realizzati con materiali traspiranti e una particolare attenzione alla sostenibilità, questi capi Nike per la maternità sono progettati per tutta la gravidanza e il periodo post partum.

Molti fanno parte dell'iniziativa Nike Move to Zero, che riduce le emissioni di carbonio e i rifiuti riciclando bottiglie di plastica e tessuti. Questi outfit per la maternità sono inoltre realizzati con tecnologia Nike Dri-FIT, che tiene a bada il sudore assicurando al contempo libertà di movimento.

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