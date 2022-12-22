Quattro antipasti salutari consigliati da una dietologa qualificata

Questa ricetta richiede un po' più di sforzo, ma è talmente gustosa che vale la pena trascorrere del tempo in più in cucina! Sia che tu stia seguendo attivamente una dieta a base vegetale o stia cercando di aggiungere più verdure ai tuoi piatti, questa ricetta sarà di gradimento anche dei mangiatori di carne più accaniti.

Da tempo il cavolfiore è al centro dell'attenzione nel mondo della salute come alternativa ai carboidrati tradizionali, ad esempio il riso o l'impasto per la pizza, ma questa verdura crucifera è molto più di un semplice sostituto dell'amido. Una testa di cavolfiore di grandi dimensioni fornisce circa il 30% della dose giornaliera consigliata di magnesio per gli uomini adulti e il 39% circa per le donne, oltre a più del 400% della dose giornaliera consigliata di vitamina C sia per donne che per uomini adulti. Una testa di cavolfiore di grandi dimensioni è anche una fonte di tante proteine e fibre, importanti per mantenere una sensazione di sazietà e sostenere la digestione.

Fintanto che vengono utilizzati farina di avena e pangrattato senza glutine, questo antipasto sano è adatto anche a coloro che seguono una dieta senza glutine, nonché a vegetariani e vegani (sempre che la salsa piccante sia priva di latticini).

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Ingredienti:

1 testa di cavolfiore, tagliata

2 cucchiai di olio di cocco

80 grammi di farina di avena

240 millilitri di latte di mandorle non zuccherato

½ cucchiaino di sale

2 cucchiaini di aglio in polvere

115 grammi di salsa piccante

2 cucchiai di sciroppo d'acero

Procedimento:

(Per 4 persone)