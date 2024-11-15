Scopri la nostra guida al gioco per la famiglia

Il gioco ha un ruolo importante anche nel coltivare uno stile di vita attivo e sano, sia per adulti che per bambini. Crescendo, le responsabilità e i doveri aumentano, e diventa sempre più difficile trovare il lato ludico in quello che facciamo come quando eravamo bambini.

Dato che i bambini sono più propensi a fare sport ed esercizio fisico quando entra in gioco l'immaginazione, è tempo di riscoprire il bambino o la bambina che è in noi per capire i nostri figli. Scopri la nostra guida al gioco, creata con un'esperta in materia, Emma di The Playful Den: renderà più facile per te, per la tua famiglia e per i tuoi amici iniziare a giocare e trovare un modo per divertirsi.

Cosa propone la guida:

- Una guida al gioco su misura progettata dalla nostra esperta in materia per aiutarti a riscoprire il piacere del gioco nella tua routine quotidiana.

- Consigli dell'esperta per la famiglia suddivisi in quattro moduli facili da seguire per aiutarti a rivoluzionare la tua idea di gioco.

- Trovi tutto su Nike App per un facile utilizzo e accesso.