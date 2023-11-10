I giacconi invernali più caldi di Nike

Le giacche puffer Nike sono disponibili in un'ampia varietà di modelli, adatti a tutti i gusti. Puoi scegliere giacche streetwear da indossare tutti i giorni, che arrivano appena sotto i fianchi, o giacche lunghe fino al ginocchio per coprirti meglio nelle giornate più fredde.

Per tutti i giorni, prendi in considerazione una delle giacche puffer Nike Therma-FIT. Queste giacche sono dotate di una tecnologia specializzata che sfrutta il calore del corpo per isolare e tenerti al caldo. Sono disponibili sia modelli più ampi sia aderenti. Inoltre, puoi scegliere tra finiture opache o lucide, per allinearti al meglio al tuo stato d'animo. Ad esempio, opta per una finitura opaca nei giorni in cui preferisci mescolarti tra la folla, e una finitura lucida quando vuoi essere al centro della scena.

Quando il clima è particolarmente rigido, è il momento perfetto per indossare le giacche puffer Storm-FIT. Queste giacche utilizzano una tecnologia che aiuta a proteggerti da raffiche di vento e nevischio, neve o pioggia. Senza contare che offrono spazio per gli strati inferiori, così puoi creare una doppia protezione contro il freddo.

Per i momenti in cui vuoi farti notare, scegli una giacca puffer in ecopelliccia. Con un esterno all'insegna della morbidezza, le giacche puffer in ecopelliccia aggiungono un tocco di originalità alla classica giacca puffer. Inoltre, sono imbottite e dotate di laccetti elastici sull'orlo per trattenere il calore.

Abbinale con: pantaloni in jersey a vita alta

Sia le giacche puffer più ampie sia quelle più aderenti si abbinano perfettamente a questi pantaloni a vita alta. Nelle giornate piovose, abbina le scarpe più robuste con i pantaloni Repel a gamba larga, dotati di tessuto resistente all'acqua. In alternativa, per una sensazione di maggiore sicurezza durante la giornata, dai un'occhiata ai pantaloni jogger Phoenix in fleece con orli inferiori avvolgenti e girovita alto a costine.