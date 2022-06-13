Emma Raducanu: non puntare alla perfezione

Quando sei sotto i riflettori del mondo, hai l'impressione di non poter commettere il minimo errore. Ma Emma Raducanu sa che la perfezione non esiste: l'unico modo per crescere davvero è lasciarsi andare e fare un salto nel buio.



Per l'ultimo video della serie "What Are you Working On", abbiamo incontrato la tennista professionista più brava di Bromley, Emma Raducanu. Sul campo che ha visto il suo debutto in questo sport, Emma ci ha raccontato delle prime volte in cui ha desiderato di essere la migliore: "Ero una piccola perfezionista. Mi arrabbiavo moltissimo quando non riuscivo a colpire la pallina come si deve".



Molte cose sono successe da allora, ed Emma ha capito che la perfezione non è un obiettivo. Il percorso di crescita è costellato di alti e bassi ed è così che si raggiungono i risultati. "Credo che il perfezionismo abbia giocato un ruolo importante in tutte le mie conquiste... ma metterlo da parte mi ha aiutata a entrare in sintonia con la persona che desideravo essere e che sono ora".