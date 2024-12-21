Dormire con il reggiseno o senza? Le opinioni degli esperti

Un reggiseno troppo stretto può farti sudare, proprio come accade con t-shirt e pantaloni eccessivamente aderenti, continua Chen. E quando il sudore resta sulla pelle, è più facile che causi odori, irritazione e candidosi.

Se al risveglio la zona tra un seno e l'altro è sudata, valuta la possibilità di dormire senza reggiseno. Un'altra opzione? Scegli un reggiseno in cotone, che in genere è più traspirante, suggerisce Chen.