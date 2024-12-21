Dormire con il reggiseno o senza? Le opinioni degli esperti

Indossare il reggiseno mentre si dorme è una buona abitudine? La parola agli esperti
Salute e benessere
Ecco cosa consigliano i professionisti della salute, illustrando potenziali vantaggi e svantaggi.
A chi ha il seno sarà capitato di chiedersi se dormire con il reggiseno sia un'abitudine sana oppure no. Dopo tutto, c'è chi lo considera il massimo del comfort e che lo trova scomodissimo.
Per avere una risposta definitiva su questo dilemma, abbiamo chiesto agli specialisti della salute. Ecco che cosa ci hanno detto.
Dormire con il reggiseno fa male?
Sintetizzando, no: dormire con il reggiseno si può. Tuttavia, non offre alcun vantaggio per la salute rispetto a non indossarlo.
"Dormire con o senza il reggiseno è una questione di preferenza personale", afferma Suzanna Wong, dottoressa in chiropratica ed esperta in salute olistica.
Dormire con il reggiseno: (potenziali) vantaggi
Per alcune persone, dormire con il reggiseno può avere dei vantaggi. Prima di illustrare quali sono secondo gli esperti, però, è importante sottolineare che puoi scegliere qualsiasi tipo di reggiseno, spiega Wong.
Se ad esempio preferisci dormire con un reggiseno dotato di ferretto, puoi farlo tranquillamente. "Spesso si dice che dormire con un reggiseno con ferretto faccia male alla schiena, ma è un'idea senza alcun fondamento", dice Wong.
Allo stesso modo, non c'è nulla di male a dormire con un reggiseno sportivo. Molte persone vogliono sapere se dormire con il reggiseno sportivo faccia male, afferma Constance M. Chen, chirurga plastica certificata e specialista nella ricostruzione del seno. "La risposta è no", assicura. "C'è chi ritiene che ostacoli la crescita del seno, ma non è così."
1.Può ridurre il dolore al collo e alla schiena
I reggiseni sono progettati per sostenere il petto e ridurre la pressione sulla schiena durante le attività quotidiane. Tuttavia, chi ha il seno più grande potrebbe avere bisogno di alleggerire la schiena anche mentre dorme, continua Wong.
Indossare un reggiseno di notte può sostenere il seno ed evitare che si muova eccessivamente, alleviando di conseguenza la pressione sulla schiena, spiega. Se quando ti svegli senti dolore a lombari, parte superiore della schiena e collo, oppure i muscoli della parte superiore del corpo sono irrigiditi, secondo Wong è meglio dormire con un reggiseno che aderisca bene al corpo.
2.Può aiutare ad alleviare i dolori di origine ormonale
Se nei giorni precedenti al ciclo mestruale l'aumento di estrogeni e progesterone ti causa gonfiore al seno e sensibilità ai capezzoli, Wong consiglia di provare a dormire con il reggiseno.
L'indolenzimento al seno, spiega, può causare risvegli notturni, soprattutto a chi dorme a pancia in giù o si muove nel sonno. "Se in alcuni giorni del mese il seno diventa più sensibile, dormire con il reggiseno può aiutarti ad alleviare i sintomi e aumentare il comfort."
3.Può proteggere eventuali piercing
Se hai piercing su uno o entrambi i capezzoli, Alexander Zuriarrain, chirurgo plastico certificato, consiglia di dormire con il reggiseno.
"Quando ci si muove durante la notte, il piercing rischia di impigliarsi e strappare il delicato tessuto del capezzolo", spiega.
Vale la pena ricordare che le persone non sempre sanno se si muovono nel sonno. "Quando entriamo nel sonno REM (o profondo), non abbiamo idea di cosa facciamo", aggiunge.
4.Può aiutare a mantenere la tonicità del seno
Siamo chiari: ogni seno va bene esattamente così com'è, indipendentemente da forma, grandezza, colore e peso.
Tuttavia, c'è chi si vede meglio con un seno più tonico. Se questo è il tuo caso, potresti valutare di dormire con il reggiseno. "Indossare un reggiseno a letto può aiutare a mantenere la tonicità del seno", afferma Zuriarrain. Il reggiseno, infatti, può impedire che il seno ricada da un lato o dall'altro durante il sonno, spiega.
Detto questo, anche se decidi di indossare un reggiseno quando dormi, è probabile che il seno perda di tonicità nel corso del tempo. Come spiega Zuriarrain, il seno tende a cadere naturalmente verso il basso a causa di diversi fattori quali ormoni, peso ed età.
"Gravidanza, menopausa e allattamento causano spesso cambiamenti nella forma e nel peso del seno", continua. "L'allattamento provoca una significativa perdita di tonicità, e lo stesso vale per la gravidanza, durante la quale il seno si gonfia tendendo la pelle."
Durante il processo di invecchiamento, la tonicità del seno può diminuire. A questo si aggiunge anche la menopausa, che causa un assottigliamento della pelle, spiega Zuriarrain.
Dormire con il reggiseno: potenziali rischi
Se è vero che per alcune persone dormire con il reggiseno può portare benefici alla schiena e al seno, per altre è meglio evitarlo. Ecco alcuni potenziali svantaggi del dormire con il reggiseno.
1.Può interferire con il processo di inspirazione ed espirazione
"I reggiseni sono studiati per aderire bene al torace", afferma Blessen Abraham, dottore in chiropratica. Se da una parte questo consente un buon sostegno quando stai in piedi, al momento di distenderti potrebbe diventare un problema.
"Quando ti distendi sulla schiena per dormire, la fascia del reggiseno può spostarsi al centro del torace", spiega. "In genere, questo spostamento impedisce alla gabbia toracica di espandersi del tutto, il che è necessario per respirare correttamente."
Il risultato? Un sonno meno profondo. Se la stanchezza si fa sentire fin dal risveglio e pensi che il reggiseno possa esserne la causa, prova a dormire senza.
2.Potrebbe essere scomodo
Il motivo per cui molte persone indossano magliette oversize o pigiami morbidi quando dormono è che sono comodi. Dormire con il reggiseno potrebbe non esserlo, e va bene così.
"Il principale svantaggio del dormire con il reggiseno è che per alcune persone è più scomodo", spiega Chen.
Quindi, se tu non ti trovi a tuo agio, evita di indossarlo. Più semplice di così!
3.Può aumentare la sudorazione
Un reggiseno troppo stretto può farti sudare, proprio come accade con t-shirt e pantaloni eccessivamente aderenti, continua Chen. E quando il sudore resta sulla pelle, è più facile che causi odori, irritazione e candidosi.
Se al risveglio la zona tra un seno e l'altro è sudata, valuta la possibilità di dormire senza reggiseno. Un'altra opzione? Scegli un reggiseno in cotone, che in genere è più traspirante, suggerisce Chen.
Per concludere
Dormire con il reggiseno non fa né male né bene. Per decidere se dormire con o senza, pensa alla soluzione più confortevole per il tuo seno, la schiena, i capezzoli e la pelle.
Testo di Gabrielle Kassel