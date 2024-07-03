L'ABC dell'atletica leggera: una guida per i principianti a tutte le discipline di questo sport

Se hai già assistito a un evento di atletica, sai che è impossibile annoiarsi. Durante un singolo evento, si svolgono decine di gare che coinvolgono atleti e atlete di ogni specialità: corsa veloce, salti, lanci, corsa a ostacoli, corsa di lunga distanza, marce e molto altro.

Secondo Steve Dolan, direttore di atletica e corsa campestre presso la University of Pennsylvania, la varietà delle corse e delle competizioni è uno degli aspetti migliori dell'atletica leggera. Con tante discipline, ce ne sarà sicuramente una che ti piace, come atleta oppure come spettatore o spettatrice.

Se vuoi scoprire la prossima disciplina da provare o conoscere meglio le oltre 20 gare presenti in un evento di atletica, consulta questa guida. Coach esperti spiegano cosa c'è da sapere sulle numerose discipline dell'atletica leggera.

Prima di tutto, però, è importante conoscere la pista.