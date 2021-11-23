Come fare i crunch in maniera appropriata

Quando è stata l'ultima volta che hai fatto i crunch? Poiché oggi sono disponibili tantissime attrezzature per il core e programmi di allenamento dedicati all'addome, potresti chiederti se questo esercizio così tradizionale debba ancora essere inserito nella tua routine di workout. La risposta è sì: i trainer sono a favore del crunch perché lo ritengono un movimento fondamentale che aiuta a rafforzare il core e attivare gli addominali, indipendentemente dalla preparazione fisica di chi lo pratica.

"I crunch possono essere molto utili per il core, soprattutto se eseguiti consapevolmente e in modo corretto", ha affermato Phillip Solomon, personal trainer certificato NASM e istruttore di Barry. "Sono semplici, accessibili e ti insegnano come attivare effettivamente gli addominali invece di lasciare che i lombari o i flessori dell'anca facciano il lavoro pesante durante l'allenamento".

In seguito, imparerai a eseguire i crunch in modo da ottenere il massimo dall'esercizio, oltre alle varianti che rafforzano le diverse parti del core.