Dieci esercizi con la bosu ball per ottimizzare qualsiasi allenamento

"Per aumentare in modo corretto e costante forza e preparazione fisica, è importante introdurre esercizi di stabilizzazione nel programma di allenamento", afferma Drew Stauffacher, personal trainer certificato NASM e direttore di Fitness Programming presso 9Round Fitness.

Anche se non hai difficoltà a eseguire squat con pesi, Stauffacher consiglia di partire dagli squat a corpo libero sulla palla Bosu prima di aggiungere resistenza. "Questo cambia il modo in cui il corpo esegue il movimento e, con il progredire del training, sarà un metodo importante per ottenere la forza adeguata", prosegue l'esperto.

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Secondo Akradi, un allenamento con palla Bosu può attivare l'intero corpo, dai muscoli della parte inferiore del corpo (quadricipiti, glutei, polpacci e muscoli posteriori della coscia) ai muscoli della parte superiore del corpo (schiena, petto, spalle, tricipiti e bicipiti), passando per il core.

La parte migliore, però, è che rappresenta anche un ottimo allenamento mentale. "Puoi abbinare la palla Bosu al training cardiovascolare e/o muscoloscheletrico", spiega Stauffacher. "Ma è l'aspetto neurologico a creare un workout completo e ben equilibrato".

Quando aumenti il training di equilibrio nella routine di allenamento, il corpo genera nuovi percorsi neurologici. In effetti, alcuni studi hanno dimostrano che il training di equilibrio con accessori come la palla Bosu può aiutare a migliorare la memoria e la cognizione spaziale negli adulti sani.

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