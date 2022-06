Tre vantaggi di bere caffè prima e dopo un allenamento

Secondo le ricerche, il segreto è attenersi a un consumo moderato per evitare un apporto eccessivo di caffeina. La U.S. Food and Drug Administration raccomanda di assumere una quantità inferiore a 400 milligrammi (mg) di caffeina al giorno in totale. Una normale tazzina di caffè contiene solitamente circa 100-150 mg di caffeina, quindi per rispettare queste linee guida ti basterà bere meno di tre o quattro tazzine.

Come ricorda Vavrek, devi tenere conto di tutte le forme di caffeina che assumi. La dietista spiega che la caffeina offre maggiori vantaggi quando è consumata in dosi corrispondenti a 3-6 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo (che di solito corrisponde a una tazzina abbondante) e quando viene assunta 60 minuti prima dell'allenamento.

"Il momento migliore per assumere caffeina dipende dal tipo di fonte, caffè, chewing-gum con caffeina o bevande energetiche" sottolinea. "La risposta alla caffeina varia da persona a persona e può dipendere da numerosi fattori, tra cui la genetica e l'abitudine a bere caffè."