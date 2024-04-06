Bra per i momenti di relax
Le persone della mia età hanno tantissimi impegni. Davvero! Dobbiamo conciliare scuola, sport, studio, amici e chi più ne ha più ne metta.
Quindi dobbiamo recuperare le energie. Abbiamo bisogno dei giorni in cui indossare i capi più morbidi che abbiamo e fare ciò che ci rilassa e ci ricarica.
Per quei giorni, scelgo il bra Alate. Ha uno scollo arrotondato che lo rende davvero facile da indossare al mattino. E si abbina benissimo agli outfit per il relax.
E poi, è super comodo! Per me, è l'ideale. Le spalline sono molto larghe, quindi non lasciano segni sulle spalle. Ti dà la sensazione di non averlo addosso.
Ognuna di noi si rilassa in modo diverso. Nei miei giorni di riposo seguo un ritmo lento, ma sono comunque attiva. Faccio i compiti e porto a spasso il mio cane Chester. Magari tu preferisci andare a correre con i tuoi amici, o fare yoga con un po' di musica.
Qualunque cosa ti piaccia fare, ti consiglio di scoprire qual è il bra più adatto a te.