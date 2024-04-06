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Bra per i momenti di relax

Bra per i momenti di relax

Le persone della mia età hanno tantissimi impegni. Davvero! Dobbiamo conciliare scuola, sport, studio, amici e chi più ne ha più ne metta.

Quindi dobbiamo recuperare le energie. Abbiamo bisogno dei giorni in cui indossare i capi più morbidi che abbiamo e fare ciò che ci rilassa e ci ricarica.

Per quei giorni, scelgo il bra Alate. Ha uno scollo arrotondato che lo rende davvero facile da indossare al mattino. E si abbina benissimo agli outfit per il relax.

E poi, è super comodo! Per me, è l'ideale. Le spalline sono molto larghe, quindi non lasciano segni sulle spalle. Ti dà la sensazione di non averlo addosso.

Scopri Alate
Bra per i momenti di relax
Bra per i momenti di relax

Ognuna di noi si rilassa in modo diverso. Nei miei giorni di riposo seguo un ritmo lento, ma sono comunque attiva. Faccio i compiti e porto a spasso il mio cane Chester. Magari tu preferisci andare a correre con i tuoi amici, o fare yoga con un po' di musica.

Qualunque cosa ti piaccia fare, ti consiglio di scoprire qual è il bra più adatto a te.

Parliamo di bra

  • Parliamo di bra, Bra per i momenti di relax, slide 1 of 3

    Swoosh Pro

    Bra per dare il massimo
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    Indy

    Bra per lo yoga
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    Issey Kyson

    Bra per ogni corpo

Data di pubblicazione originale: 8 aprile 2024

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