Issey Kyson
Bra per ogni corpo
Quando il mio corpo ha iniziato a cambiare, la fiducia in me stessa ha vacillato! Per fortuna ho avuto il sostegno della mia famiglia, e ho trovato dei bra che mi hanno aiutato a sentirmi di nuovo sicura e a mio agio nello sport.
Scelgo quale bra indossare in base a ciò che devo fare. Ad esempio, Swoosh Pro mi fa sentire sicura quando devo dare il massimo in pista.
Ma se devo dedicarmi a un'attività leggera come lo yoga o lo stretching, indosso un bra supermorbido che mi sostiene in ogni movimento, e per me quel bra è Indy.
Per i giorni di riposo, invece, scelgo sempre Alate. È morbidissimo, le spalline larghe non lasciano segni e sembra quasi di non averlo.
Siamo tutte diverse, quindi non pensare di dover indossare gli stessi bra che usano le tue amiche. Prenditi il tuo tempo per scoprire i vari modelli, controllare le tue misure e trovare il bra più adatto a te.
Lo stesso vale per i prodotti che usi durante le mestruazioni! Coppette, assorbenti o tamponi, ognuna sceglie ciò che fa per lei. E per sentirti più a tuo agio quando fai educazione fisica, ci sono i leggings Nike Pro Leak Protection, con una fodera ultrasottile che aiuta a evitare eventuali macchie.
Ricorda, questi cambiamenti ci riguardano tutte! Aiutiamoci l'un l'altra.
Baci, Issey