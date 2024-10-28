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Issey Kyson

Bra per ogni corpo

Bra per ogni corpo

Quando il mio corpo ha iniziato a cambiare, la fiducia in me stessa ha vacillato! Per fortuna ho avuto il sostegno della mia famiglia, e ho trovato dei bra che mi hanno aiutato a sentirmi di nuovo sicura e a mio agio nello sport.

Scelgo quale bra indossare in base a ciò che devo fare. Ad esempio, Swoosh Pro mi fa sentire sicura quando devo dare il massimo in pista.

Scopri Swoosh Pro

Ma se devo dedicarmi a un'attività leggera come lo yoga o lo stretching, indosso un bra supermorbido che mi sostiene in ogni movimento, e per me quel bra è Indy.

Scopri Indy

Per i giorni di riposo, invece, scelgo sempre Alate. È morbidissimo, le spalline larghe non lasciano segni e sembra quasi di non averlo.

Scopri Alate

Parliamo di bra

  • Parliamo di bra, Bra per ogni corpo, slide 1 of 3

    Alate

    Bra per i momenti di relax
  • Parliamo di bra, Bra per ogni corpo, slide 2 of 3

    Swoosh Pro

    Bra per dare il massimo
  • Parliamo di bra, Bra per ogni corpo, slide 3 of 3

    Indy

    Bra per lo yoga

Siamo tutte diverse, quindi non pensare di dover indossare gli stessi bra che usano le tue amiche. Prenditi il tuo tempo per scoprire i vari modelli, controllare le tue misure e trovare il bra più adatto a te.

Bra Finder – DonnaBra Finder – Ragazza

Lo stesso vale per i prodotti che usi durante le mestruazioni! Coppette, assorbenti o tamponi, ognuna sceglie ciò che fa per lei. E per sentirti più a tuo agio quando fai educazione fisica, ci sono i leggings Nike Pro Leak Protection, con una fodera ultrasottile che aiuta a evitare eventuali macchie.

Scopri Pro Leak Protection

Ricorda, questi cambiamenti ci riguardano tutte! Aiutiamoci l'un l'altra.

Baci, Issey

Data di pubblicazione originale: 30 aprile 2024