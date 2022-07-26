Aumentare il volume e ridurre il volume: qual è la differenza?

Ricorda: quando aumenti il volume muscolare, l'obiettivo principale è quello di consumare delle calorie extra al fine di costruire muscoli e aumentare la forza. Vavrek suggerisce di aggiungere ogni giorno circa 300-500 calorie al tuo fabbisogno giornaliero per fornire un surplus calorico, e di incrementare gli allenamenti per la resistenza per ottimizzare la crescita muscolare. Inoltre, afferma anche che i progressi devono essere graduali, di solito circa 0,5-1 chilo a settimana.

Le calorie forniscono energia e permettono il recupero necessario per incrementare lo sforzo muscolare negli allenamenti di resistenza. Quindi, se non hai abbastanza calorie per allenarti rischi di consumare grassi e muscoli durante l'allenamento. Se ti mancano i nutrienti necessari per l'allenamento di forza, mangerai più calorie senza utilizzarle. Ricorda che l'aumento del volume si basa sulla giusta combinazione di surplus calorico fornito da un'alimentazione sana e allenamenti che sollecitino i muscoli a sufficienza per farli crescere.

"Essenziale per l'aumento del volume è l'adeguata assunzione di proteine, necessaria per la costruzione del muscolo", consiglia. Questo significa consumare circa 1,6-2,2 grammi di proteine per ogni chilo di peso corporeo. Se stai seguendo tutte queste indicazioni ma non vedi risultati, l'esperta suggerisce di aumentare gradualmente l'apporto calorico settimanale di circa 100-200 calorie.

"Un errore comune che si fa quando si cerca di aumentare il volume è quello di aggiungere troppe calorie troppo rapidamente: questo può comportare un aumento eccessivo del grasso corporeo", spiega. "L'atleta può sentirsi più debole e le sue prestazioni possono peggiorare. Inoltre, se le calorie in eccesso provengono da alimenti poco sani come grassi saturi e zucchero, si potrà verificare un aumento del colesterolo o dei livelli di zucchero nel sangue, con un conseguente aumento del rischio di patologie croniche."

Quindi, cosa dovresti mangiare per aumentare il volume nel modo corretto? Gli alimenti ad alta densità nutrizionale e ricchi di grassi insaturi sono la scelta migliore, secondo Amanda Kostro Miller, dietista e specialista in nutrizione sportiva. Ecco alcuni esempi:

· Frutta secca e semi

· Pesce ricco di grassi

· Cereali integrali

· Grassi sani

· Verdure amidacee

· Carni magre proteiche

Secondo Miller, tra i migliori cibi sani e nutrienti che possono aiutarti ad aumentare il volume ci sono le patate dolci, il salmone, l'avocado, il riso integrale e il pollo.

"Questi alimenti sono ricchi di sostanze nutritive e di calorie", spiega. "Forniscono anche una serie di vitamine, minerali e fibre che sostengono la salute in generale."