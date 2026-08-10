Articoli da calcio per bambine e ragazze – Nike

In collaborazione con Rebel Girls
Preparati a giocare
Spesso, nello sport, le ragazze hanno bisogno di prodotti diversi rispetto ai ragazzi. Di seguito alcuni consigli e prodotti chiave per aiutarle a giocare e divertirsi potendo contare su sicurezza, comodità e supporto.
Le basi dei reggiseni sportivi
I reggiseni sportivi sono pensati per giocare e muoversi. Un bra dalla vestibilità corretta ti farà sentire comoda e sicura in campo, sul tappetino o ovunque ti porti il tuo sport! Ecco come trovare il bra perfetto per te:
Trova il modello che fa al caso tuo. La maggior parte dei reggiseni sportivi per ragazze rientra in due categorie: a sostegno leggero e a sostegno medio. I bra a sostegno leggero sono solitamente realizzati in un materiale più sottile ed elastico e hanno spalline sottili. Questi bra sono perfetti per attività come camminata, yoga, stretching o danza classica. I bra a sostegno medio sono generalmente più spessi e hanno spalline ampie. I reggiseni di questo tipo hanno un fit più aderente e sostengono il seno durante le attività ad alto impatto dove bisogna correre e saltare.
Prendi le misure. Indossando uno dei reggiseni che hai già o solo una t-shirt, usa un metro a nastro e misura il torace nel punto più ampio. Prendi nota del numero: è la dimensione della fascia e corrisponde alla taglia del bra da provare. Nike utilizza una tabella delle taglie e delle misure che puoi trovare online. In base alla misurazione che hai preso, scegli la taglia giusta dalla tabella. Per esempio, 73-79 cm corrispondono a una taglia M.
Provalo. Scegli alcuni modelli e scopri come te li senti addosso. Assicurati che le spalline e la fascia intorno alla schiena siano ben salde, ma non troppo aderenti. Il reggiseno dovrebbe aderire sotto le braccia senza lasciare spazi vuoti o grinze. Prova ad allungarti, correre e saltare per assicurarti di sentirti a tuo agio e con il giusto sostegno mentre ti muovi. Ora sei pronta per completare l'acquisto e uscire a giocare!
Abbigliamento a prova di ciclo
Sapevi che il 70% delle ragazze evita di fare movimento quando ha il ciclo? Molte ragazze hanno paura delle perdite o hanno difficoltà a trovare capi da allenamento con cui si sentono comode. Ma fare attività fisica nei giorni del ciclo è importantissimo: è dimostrato che l'esercizio fisico riduce i sintomi spiacevoli come i crampi, migliora l'umore e il livello di energia, e allevia l'ansia.
I pantaloni per il ciclo sono un ottimo modo per rimanere attive durante quel periodo del mese e sentirsi perfettamente a proprio agio. Scopri gli shorts da ciclista Leak Protection di Nike: il design elegante si muove con te, mentre la fodera assorbente è pensata per essere indossata in aggiunta ai prodotti che usi abitualmente durante il ciclo. La tecnologia Dri-FIT di Nike allontana il sudore per mantenere la pelle fresca e asciutta. Inoltre, il design include due tasche nascoste per riporre il telefono o le chiavi. Corri, balla, salta e raggiungi i tuoi obiettivi senza preoccupazioni con questi comodissimi shorts.
Come indossare un hijab sportivo
Ogni ragazza dovrebbe avere gli strumenti e i prodotti per praticare gli sport che ama. E, per alcune ragazze, questi includono l'hijab. Per le donne musulmane, l'hijab è un simbolo della propria religione e per molte è una parte integrante della vita quotidiana. Gli hijab comuni, però, non sono fatti per il movimento, dato che sono ampi e potrebbero scivolare o rimanere impigliati. È qui che entra in gioco l'hijab Nike Sport Pro.
Quando lo provi, raccogli i capelli in uno chignon basso alla base del collo, per evitare fastidiosi arricciamenti e garantire un fit morbido e comodo. Usa le fascette interne per evitare che scivoli: ti basta passarle dietro le orecchie per fissare l'hijab. Prova diverse misure per trovare quella più adatta a te. Corri, salta e allungati mentre lo provi per vedere come ti starà quando scenderai in campo. Il giorno della partita, infila l'hijab nello scollo o nel colletto della maglia per non essere intralciata dal materiale. Ora sei pronta a tutto!
Scarpe da calcio da donna
Dalla superficie di gioco allo stile di gioco, trovare le scarpe perfette è essenziale affinché le ragazze possano dare il meglio in campo.
Per prima cosa, bisogna scoprire su quale superficie giocano. Superfici diverse possono influire su trazione e controllo, quindi è importante trovare il piatto suola più adatto al tipo di campo su cui si gioca. Per questo, abbiamo creato piatti suola differenti, progettati per rispondere alle esigenze specifiche dei diversi tipi di campo e aiutare le ragazze a giocare sempre al meglio.
In secondo luogo, scopri insieme a loro quali scarpe rispecchiano meglio la loro personalità. Abbiamo moltissimi colori e forme per aiutarle a giocare con personalità. Che si tratti di personalizzazioni creative, di un intramontabile nero o di un classico come la pelle, trova le scarpe giuste per il loro stile.
Ricorda: quando si tratta di bambine, dai priorità al comfort e alla calzata. Quando una bambina è felice, allora è pronta per giocare.