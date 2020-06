Affondi laterali perfetti e variazioni

Quando eseguire l'esercizio

Il consiglio per i principianti è di iniziare imparando la corretta esecuzione (maggiori dettagli qui sotto). Meglio cominciare con 2 o 3 serie da 8 a 10 ripetizioni per gamba. L'obiettivo è eseguire ripetizioni di qualità, ovvero movimenti lenti mantenendo il controllo, senza carico. Chi parte da un livello più avanzato, deve comunque accertarsi di eseguire correttamente l'esercizio prima di aggiungere del carico, aumentare il numero di ripetizioni e di serie, o aggiungere varianti per aumentare l'intensità di lavoro.



Puoi aggiungere gli affondi laterali a qualsiasi allenamento da fare a casa o quando sei in viaggio. Prova ad aggiungere dei pesi per massimizzare l'allenamento sulla forza oppure integra gli affondi laterali con passo o salto in un circuito HIIT per aumentare la frequenza cardiaca.



Qualunque sia il tuo livello di allenamento, prima di eseguire affondi dedica sempre qualche minuto a esercizi di mobilizzazione per le anche e di attivazione muscolare per i glutei, per preparare la muscolatura e il range di movimento.