Abbigliamento da yoga per maternità: cosa indossare durante la gravidanza

Durante la gravidanza, il seno aumenta di volume e diventa più sensibile, quindi potresti aver bisogno di un reggiseno sportivo di una o due taglie in più rispetto alla tua taglia normale.

Love consiglia reggiseni sportivi con una leggera compressione in grado di crescere con te durante tutta la gravidanza e dopo il parto. Se intendi allattare al seno, valuta l'acquisto di un reggiseno sportivo utilizzabile anche per l'allattamento.

"Può valere la pena investire in reggiseni sportivi per l'allattamento, in modo da non dover acquistare un set nuovo al momento della nascita", afferma Kristoffer. "È sufficiente assicurarsi che non abbiano il ferretto, un accessorio che può creare una sensazione di costrizione e provocare la mastite [un'infiammazione del tessuto mammario solitamente causata dall'ostruzione di un dotto lattifero]."

Ad esempio, la collezione Nike (M) comprende il reggiseno sportivo Swoosh per la gravidanza, dotato di imbottitura di sostegno e realizzato in un tessuto per la gestione dell'umidità studiato appositamente per facilitare l'allattamento.

Come per tutti i capi da allenamento, scegli un reggiseno sportivo con tessuti traspiranti per mantenere la pelle asciutta. L'umidità in eccesso può causare il mughetto, un fungo che si diffonde comunemente durante l'allattamento al seno. Il mughetto prospera negli ambienti umidi e può causare prurito, bruciore e un dolore acuto al seno. Può anche essere trasmesso alla bocca del bambino.

Ancora una volta, prova diversi reggiseni sportivi in negozio anziché comprarli online, così da poter fare una ricerca selettiva. In questo modo puoi farti un'idea più precisa delle caratteristiche che meglio supportano il tuo seno senza creare una sensazione di costrizione.