A contatto con la natura: raccogliere successi in mare

"Tutti hanno un ruolo", afferma Chris, e prosegue: "A volte si tratta di essere in sincronia con il proprio equipaggio e di avere fiducia in loro". Spesso le cose possono cogliere di sorpresa, ma un equipaggio altamente qualificato come il suo riesce a risolvere tutto. Come Chris, anche loro si allenano da anni. "Per essere un velista professionista, devi conoscere la tua barca, avere autodisciplina e studiare le acque", spiega Chris. Anche se sono passati anni, Chris sente ancora una scarica di adrenalina prima di ogni gara. "Ne vale davvero la pena quando sono in mare a guardare il vento che riempie la barca di vita", afferma Chris. Le gare locali lo aiutano a prepararsi per le più grandi regate tradizionalmente tenute a Grenada. È già salito sul podio in precedenza, ma ha raggiunto solo il secondo posto. Questo velista agonista spera di arrivare in cima alla classifica, un giorno.

La perseveranza è qualcosa che Chris considera un fattore cruciale nella sua carriera di velista, perché non è sempre stato facile. Parla apertamente delle difficoltà incontrate dalla sua famiglia per far fronte ai costi della vela, di come sia uno sport praticato prevalentemente dalle persone bianche della sua isola e del razzismo che ha dovuto affrontare.

"Quando ho iniziato, solo tre bambini [avevano] il colore della mia pelle. Tutti gli altri erano bianchi", spiega Chris, e continua: "[Ti] senti gli occhi di tutti puntati addosso. Era abbastanza scoraggiante. Ma alla fine della giornata imparavo qualcosa di nuovo".