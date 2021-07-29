A contatto con la natura: raccogliere successi in mare

Chrisanki Flood Is Finding Suspense and Serenity on the Seas
Culture
Incontra il velista ventiduenne di Santa Lucia che sta cambiando il suo sport e si fa portavoce della sua comunità.
"A contatto con la natura" è una serie dedicata agli atleti e alle atlete che riscoprono il proprio legame ed equilibrio con la natura.
La prima gara professionale tra le isole di Chrisanki Flood è stata tumultuosa. "Si trattava di una gara di 18 giorni da Grand Cayman a Santa Lucia. Era buio pesto e il mare era agitato come non mai", ricorda Chrisanki, e prosegue: "Avevamo sentito alla radio che una nave container era affondata a circa 70 miglia di distanza… e questo ci spaventava, ma il nostro equipaggio è riuscito a farcela nonostante il maltempo. All'alba, ho visto un grande banco di delfini nuotare accanto alla nostra barca. Anche se non abbiamo vinto, il viaggio è stato di per sé una ricompensa".
Da quel viaggio emozionante, Chrisanki, che si fa chiamare anche Chris, raramente ha trascorso una giornata lontano dal mare. In qualità di velista professionista e nativo di Santa Lucia, Chris crede fermamente di non avere altra scelta se non quella di vivere la sua vita in mare. D'altronde, è ciò che ha accettato di fare quando ha iniziato a navigare all'età di 10 anni.
Al contrario di quanto si possa pensare, quella di velista non è una professione diffusa a Santa Lucia. La comunità di vela è un gruppo piccolo e compatto che si scambia consigli e lega attraverso le esperienze comuni in mare, nonostante siano tutti avversari. Per Chris, non c'e niente come i momenti di calma vissuti grazie alla navigazione a vela. "Quando sono in mare, anche in mezzo al caos della gara, niente può turbarmi. Provo un senso di tranquillità che mi permette di rilassarmi e dedicarmi al mio scopo", afferma Chris.
"La barca prende tutta la sua energia dalla forza della natura e ti porta con sé attraverso un viaggio straordinario. È per questo che vado in barca a vela."
A 22 anni, Chris naviga da oltre la metà della sua vita. Ha iniziato ad andare in barca a vela come attività extra-scolastica e si è unito a un equipaggio professionale giovanile che gli ha permesso di viaggiare in tutto il mare dei Caraibi per competere nelle regate (gare tra imbarcazioni). "Nella navigazione a vela, ci vuole tempo per raggiungere la vetta, ma l'impareggiabile legame con l'oceano mi porta ad andare avanti", afferma Chris.
Secondo Chris, trascorrere il suo tempo in mare è un modo per entrare in contatto con se stesso. Le sue giornate sono piene di routine e abitudini che gli permettono di mantenere un equilibrio. Si sveglia alle 6:00 e va direttamente in spiaggia, assicurandosi di lasciarsi dietro qualcosa. "È la regola n. 1: se vado in spiaggia e in barca a vela, il telefono rimane a casa", spiega Chris.
"Il mare mi dà modo di fare… come dire… meditazione", afferma Chris, e conclude: "Sì, è la mia terapia personale".
Quasi ogni giorno, Chris riesce a vedere l'alba e trovare sempre il tempo per meditare con il suono delle onde e il cinguettio degli uccelli in sottofondo. Ha la fortuna di vivere vicino al mare. Gli basta solo un minuto per andare dal letto alla spiaggia.
Verso le 8:00, Chris va al lavoro in un resort locale dove insegna agli ospiti le basi della navigazione a vela e, come dice lui, "una propensione viscerale per il vento e la barca". È un modo per finanziare la sua passione per la vela e mettere in pratica i trucchi del mestiere. Dopo il lavoro, incontra il suo equipaggio per gareggiare al tramonto nel vicino porto turistico, dove la gente del posto e i professionisti si radunano per delle gare a intervalli da 2 a 5 minuti. Raramente il maltempo impedisce a Chris di andare in barca a vela. "Anche se piove a dirotto, esco sempre in mare", dice Chris, e conclude: "Navigo in qualsiasi condizione meteorologica, anche solo per esperienza".
"Tutti hanno un ruolo", afferma Chris, e prosegue: "A volte si tratta di essere in sincronia con il proprio equipaggio e di avere fiducia in loro". Spesso le cose possono cogliere di sorpresa, ma un equipaggio altamente qualificato come il suo riesce a risolvere tutto. Come Chris, anche loro si allenano da anni. "Per essere un velista professionista, devi conoscere la tua barca, avere autodisciplina e studiare le acque", spiega Chris. Anche se sono passati anni, Chris sente ancora una scarica di adrenalina prima di ogni gara. "Ne vale davvero la pena quando sono in mare a guardare il vento che riempie la barca di vita", afferma Chris. Le gare locali lo aiutano a prepararsi per le più grandi regate tradizionalmente tenute a Grenada. È già salito sul podio in precedenza, ma ha raggiunto solo il secondo posto. Questo velista agonista spera di arrivare in cima alla classifica, un giorno.
La perseveranza è qualcosa che Chris considera un fattore cruciale nella sua carriera di velista, perché non è sempre stato facile. Parla apertamente delle difficoltà incontrate dalla sua famiglia per far fronte ai costi della vela, di come sia uno sport praticato prevalentemente dalle persone bianche della sua isola e del razzismo che ha dovuto affrontare.
"Quando ho iniziato, solo tre bambini [avevano] il colore della mia pelle. Tutti gli altri erano bianchi", spiega Chris, e continua: "[Ti] senti gli occhi di tutti puntati addosso. Era abbastanza scoraggiante. Ma alla fine della giornata imparavo qualcosa di nuovo".
Quando il giorno della gara volge al termine, Chris e l'equipaggio mangiano insieme e ritornano in spiaggia a rilassarsi. Se sono dell'umore adatto, vanno a pesca o fanno snorkeling. Oppure, si fermano nel cortile del Pantime Steel, qualcosa che Chris fa da quando era un bambino. "Ho continuato ad ascoltare ogni giorno lo steel pan fino a quando non sono diventato abbastanza grande per poter entrare in un gruppo, e non ho mai smesso", ricorda Chris. Proprio come la navigazione a vela, spiega: "Si tratta di avere ritmo, mantenere un flusso costante nei movimenti ed essere in armonia con gli elementi che ti circondano", una sensazione che non smetterà mai di inseguire.
Una buona notte di sonno è fondamentale per le prestazioni di Chris e, dato che si alza alle 6:00, va a dormire presto. È proprio questa autodisciplina, sostiene, che lo ha portato così lontano nella vela, insieme al suo amore per la natura. "Sentire il vento che soffia nelle vele e muoversi nell'acqua… La barca prende tutta la sua energia dalla forza della natura e ti porta con sé attraverso un viaggio straordinario. È per questo che vado in barca a vela".
Testo: Jiya Pinder
Fotografia: Kia Islam
Report: settembre 2020