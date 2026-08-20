Legalább 50%-ban fenntartható alapanyag – Ruházat

(1810)
Nike Pro
Nike Pro Rövidnadrág lányoknak
Legnépszerűbb termék
Nike Pro
Rövidnadrág lányoknak
27,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium idegenbeli
FC Barcelona 2026/27 Stadium idegenbeli Kobe Dri-FIT férfi replika futballmez
Testreszabás
Legnépszerűbb termék
FC Barcelona 2026/27 Stadium idegenbeli
Kobe Dri-FIT férfi replika futballmez
109,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium hazai
FC Barcelona 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
Testreszabás
Legnépszerűbb termék
FC Barcelona 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT férfi replika futballmez
109,99 €
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Dri-FIT ujjatlan női futópóló
Legnépszerűbb termék
Nike Swift Butterfly
Dri-FIT ujjatlan női futópóló
42,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 13 cm-es, középmagas derekú női rövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro 365
13 cm-es, középmagas derekú női rövidnadrág
32,99 €
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, 8 cm-es női kerékpáros rövidnadrág
+2
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, 8 cm-es női kerékpáros rövidnadrág
32,99 €
Nike Pro Leak Protection
Nike Pro Leak Protection Dri-FIT menstruációs rövidnadrág lányoknak
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro Leak Protection
Dri-FIT menstruációs rövidnadrág lányoknak
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo 7/8-os, magas derekú női futóleggings
Újrahasznosított anyagok
Nike Tempo
7/8-os, magas derekú női futóleggings
59,99 €
Nike Swift
Nike Swift Magas derekú, 10 cm-es, testhezálló, zsebes női futórövidnadrág
Legnépszerűbb termék
Nike Swift
Magas derekú, 10 cm-es, testhezálló, zsebes női futórövidnadrág
64,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT gyémántmintás férfi rövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Jordan Sport
Dri-FIT gyémántmintás férfi rövidnadrág
59,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Hosszú, magas derekú női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro Sculpt
Hosszú, magas derekú női leggings
64,99 €
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT ADV rövid ujjú férfi futófelső
+5
Legnépszerűbb termék
Nike Stride
Dri-FIT ADV rövid ujjú férfi futófelső
47,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT mintás férfipóló
Újrahasznosított anyagok
Jordan Sport
Dri-FIT mintás férfipóló
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, rövidített női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, rövidített női leggings
42,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT szűkített, ujjatlan férfi fitneszfelső
Legnépszerűbb termék
Nike Pro
Dri-FIT szűkített, ujjatlan férfi fitneszfelső
37,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT női futótrikó
Legnépszerűbb termék
Nike Tempo
Dri-FIT női futótrikó
29,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Női futótrikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Swift Aero-FIT
Női futótrikó
64,99 €
FC Barcelona 2026/27 Match hazai
FC Barcelona 2026/27 Match hazai Nike Aero-FIT autentikus férfi futballmez
Testreszabás
Legnépszerűbb termék
FC Barcelona 2026/27 Match hazai
Nike Aero-FIT autentikus férfi futballmez
159,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Férfi Dri-FIT ujjatlan póló
Újrahasznosított anyagok
Jordan Sport Essentials
Férfi Dri-FIT ujjatlan póló
34,99 €
Chelsea F.C. 2026/27 Match idegenbeli
Chelsea F.C. 2026/27 Match idegenbeli Nike Aero-FIT autentikus férfi futballmez
Testreszabás
Legnépszerűbb termék
Chelsea F.C. 2026/27 Match idegenbeli
Nike Aero-FIT autentikus férfi futballmez
159,99 €
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT bordázott férfitrikó
Újrahasznosított anyagok
Nike N.A.C.
Dri-FIT bordázott férfitrikó
34,99 €
Brazil nemzeti válogatott 2026 Stadium idegenbeli
Brazil nemzeti válogatott 2026 Stadium idegenbeli Nike Dri-FIT férfi futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Brazil nemzeti válogatott 2026 Stadium idegenbeli
Nike Dri-FIT férfi futballmez
109,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Férfinadrág
Újrahasznosított anyagok
Jordan Brooklyn
Férfinadrág
59,99 €
Angol nemzeti válogatott 2026 Stadium hazai
Angol nemzeti válogatott 2026 Stadium hazai Nike Dri-FIT férfi futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
Angol nemzeti válogatott 2026 Stadium hazai
Nike Dri-FIT férfi futballmez
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Teljes hosszúságú leggings nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Teljes hosszúságú leggings nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
47,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT rövid ujjú női futófelső
Legnépszerűbb termék
Nike Tempo
Dri-FIT rövid ujjú női futófelső
34,99 €
Nike
Nike Dri-FIT ujjatlan férfi edzőfelső
Legnépszerűbb termék
Nike
Dri-FIT ujjatlan férfi edzőfelső
24,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Párnázott, állítható női sportmelltartó
Legnépszerűbb termék
Nike Indy High Support
Párnázott, állítható női sportmelltartó
54,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT női trikó
Legnépszerűbb termék
Nike One Classic
Dri-FIT női trikó
29,99 €
Nike One
Nike One Hosszú, magas derekú női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike One
Hosszú, magas derekú női leggings
54,99 €
Nike
Nike Dri-FIT férfi edzőpóló
+2
Legnépszerűbb termék
Nike
Dri-FIT férfi edzőpóló
24,99 €
Nike Sportswear Classic Puffer
Nike Sportswear Classic Puffer Therma-FIT laza, kapucnis női kabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear Classic Puffer
Therma-FIT laza, kapucnis női kabát
129,99 €
Nike Fast
Nike Fast Dri-FIT férfi futódressz
Újrahasznosított anyagok
Nike Fast
Dri-FIT férfi futódressz
42,99 €
ACG „Chamo Camo”
ACG „Chamo Camo” Dri-FIT női terepfutótrikó
Újrahasznosított anyagok
ACG „Chamo Camo”
Dri-FIT női terepfutótrikó
54,99 €
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT szőtt rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
Legnépszerűbb termék
Nike Multi
Dri-FIT szőtt rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
22,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Magas derekú női teniszszoknya
Most érkezett
NikeCourt Slam
Magas derekú női teniszszoknya
84,99 €
Nike Swim
Nike Swim Megkötős női bikinialsó
Újrahasznosított anyagok
Nike Swim
Megkötős női bikinialsó
39,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Női kapucnis pulóver
Újrahasznosított anyagok
Jordan Brooklyn
Női kapucnis pulóver
64,99 €
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Los Angeles Lakers
Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, teljes hosszúságú női leggings
+2
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, teljes hosszúságú női leggings
47,99 €
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT 13 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág
+1
Újrahasznosított anyagok
Nike Miler
Dri-FIT 13 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro 2 az 1-ben rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
2 az 1-ben rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
39,99 €
Nike DNA
Nike DNA 13 cm-es kosárlabdás rövidnadrág nagyobb gyerekeknek
Legnépszerűbb termék
Nike DNA
13 cm-es kosárlabdás rövidnadrág nagyobb gyerekeknek
39,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
+1
Legnépszerűbb termék
Nike Pro Dri-FIT
Leggings nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
37,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT rövidített szabású, hálós női trikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Tempo
Dri-FIT rövidített szabású, hálós női trikó
29,99 €
Nike
Nike Futómellény (5 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike
Futómellény (5 l)
129,99 €
Nike Victory
Nike Victory Magas derekú Dri-FIT női teniszszoknya
Újrahasznosított anyagok
Nike Victory
Magas derekú Dri-FIT női teniszszoknya
59,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium hazai
FC Barcelona 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT női replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
FC Barcelona 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT női replika futballmez
109,99 €
Nike Pro
Nike Pro Teljes hosszúságú leggings nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Teljes hosszúságú leggings nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
47,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT rövid ujjú női futófelső
Legnépszerűbb termék
Nike Tempo
Dri-FIT rövid ujjú női futófelső
34,99 €
Nike
Nike Dri-FIT ujjatlan férfi edzőfelső
Legnépszerűbb termék
Nike
Dri-FIT ujjatlan férfi edzőfelső
24,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Párnázott, állítható női sportmelltartó
Legnépszerűbb termék
Nike Indy High Support
Párnázott, állítható női sportmelltartó
54,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT női trikó
Legnépszerűbb termék
Nike One Classic
Dri-FIT női trikó
29,99 €
Nike One
Nike One Hosszú, magas derekú női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike One
Hosszú, magas derekú női leggings
54,99 €
Nike
Nike Dri-FIT férfi edzőpóló
+2
Legnépszerűbb termék
Nike
Dri-FIT férfi edzőpóló
24,99 €
Nike Sportswear Classic Puffer
Nike Sportswear Classic Puffer Therma-FIT laza, kapucnis női kabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear Classic Puffer
Therma-FIT laza, kapucnis női kabát
129,99 €
Nike Fast
Nike Fast Dri-FIT férfi futódressz
Újrahasznosított anyagok
Nike Fast
Dri-FIT férfi futódressz
42,99 €
ACG „Chamo Camo”
ACG „Chamo Camo” Dri-FIT női terepfutótrikó
Újrahasznosított anyagok
ACG „Chamo Camo”
Dri-FIT női terepfutótrikó
54,99 €
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT szőtt rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
Legnépszerűbb termék
Nike Multi
Dri-FIT szőtt rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
22,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Magas derekú női teniszszoknya
Most érkezett
NikeCourt Slam
Magas derekú női teniszszoknya
84,99 €
Nike Swim
Nike Swim Megkötős női bikinialsó
Újrahasznosított anyagok
Nike Swim
Megkötős női bikinialsó
39,99 €
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Női kapucnis pulóver
Újrahasznosított anyagok
Jordan Brooklyn
Női kapucnis pulóver
64,99 €
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Los Angeles Lakers
Nike NBA Swingman férfi rövidnadrág
69,99 €
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, teljes hosszúságú női leggings
+2
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, teljes hosszúságú női leggings
47,99 €
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT 13 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág
+1
Újrahasznosított anyagok
Nike Miler
Dri-FIT 13 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi futórövidnadrág
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro 2 az 1-ben rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
2 az 1-ben rövidnadrág nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
39,99 €
Nike DNA
Nike DNA 13 cm-es kosárlabdás rövidnadrág nagyobb gyerekeknek
Legnépszerűbb termék
Nike DNA
13 cm-es kosárlabdás rövidnadrág nagyobb gyerekeknek
39,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
+1
Legnépszerűbb termék
Nike Pro Dri-FIT
Leggings nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
37,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT rövidített szabású, hálós női trikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Tempo
Dri-FIT rövidített szabású, hálós női trikó
29,99 €
Nike
Nike Futómellény (5 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike
Futómellény (5 l)
129,99 €
Nike Victory
Nike Victory Magas derekú Dri-FIT női teniszszoknya
Újrahasznosított anyagok
Nike Victory
Magas derekú Dri-FIT női teniszszoknya
59,99 €
FC Barcelona 2026/27 Stadium hazai
FC Barcelona 2026/27 Stadium hazai Nike Dri-FIT női replika futballmez
Testreszabás
Újrahasznosított anyagok
FC Barcelona 2026/27 Stadium hazai
Nike Dri-FIT női replika futballmez
109,99 €

Legalább 50%-ban fenntartható alapanyagok – ruházat

Ezek a termékek legalább 50%-ban biopamutból, újrahasznosított poliészterből, vagy biopamut és újrahasznosított poliészter keverékéből készültek. A biopamutot szintetikus vegyi anyagok nélkül és kevesebb víz felhasználásával termesztik, mint a hagyományos pamutot, az újrahasznosított poliészter pedig csökkenti a hulladékot és a szénlábnyomunkat.

Számunkra rendkívül fontos, hogy milyen alapanyagok kerülnek felhasználásra a termékeinkben, hogy remek érzés legyen felvenni őket. Nem kötünk kompromisszumot, és odafigyelünk rá, hogy a termékeinket alkotó egyes alapanyagokat hogyan termesztik, takarítják be és dolgozzák fel. A legnagyobb figyelmet a leggyakrabban használt anyagoknak, a poliészternek és a pamutnak szenteljük. Az újrahasznosított poliészter használata csökkenti a hulladékot, valamint 30%-kal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással jár, mint a szűz poliészter használata. A biopamut termesztése kevesebb vízfelhasználással és vegyszerrel jár, mint a hagyományos pamuttermesztés, így ugyanazt a kiváló minőséget és teljesítményt nyújtja, miközben kíméletesebb a környezethez.

Tudj meg többet a Nike fenntarthatósági törekvéseiről, beleértve azt is, hogyan készítünk felelősségteljesen termékeket, és hogyan védjük a környezetet, ahol élünk és játszunk.