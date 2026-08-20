Legalább 50%-ban fenntartható alapanyag – Ruházat

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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Hosszú, magas derekú női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro Sculpt
Hosszú, magas derekú női leggings
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, teljes hosszúságú női leggings
+2
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, teljes hosszúságú női leggings
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, 8 cm-es női kerékpáros rövidnadrág
+2
Legnépszerűbb termék
Nike Pro
Középmagas derekú, 8 cm-es női kerékpáros rövidnadrág
32,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT magas derekú, laza szabású, széthúzható női nadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT magas derekú, laza szabású, széthúzható női nadrág
129,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-védelmet adó, magas derekú, rakott női szoknya
Újrahasznosított anyagok
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV-védelmet adó, magas derekú, rakott női szoknya
109,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Hosszú cipzáras női edzőfelső
Legnépszerűbb termék
Nike Pro Seamless
Hosszú cipzáras női edzőfelső
64,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT rövid ujjú női futófelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Swift
Dri-FIT rövid ujjú női futófelső
47,99 €
Nike Swift
Nike Swift 7/8-os, magas derekú, zsebes női futóleggings
Legnépszerűbb termék
Nike Swift
7/8-os, magas derekú, zsebes női futóleggings
89,99 €
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT hosszú cipzáras női futódzseki
Újrahasznosított anyagok
Nike Swift
Dri-FIT hosszú cipzáras női futódzseki
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Túlméretezett, könnyű, hasadásgátló női kabát
Legnépszerűbb termék
Nike Sportswear
Túlméretezett, könnyű, hasadásgátló női kabát
69,99 €
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Dri-FIT ujjatlan női futópóló
Legnépszerűbb termék
Nike Swift Butterfly
Dri-FIT ujjatlan női futópóló
42,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 13 cm-es, középmagas derekú női rövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro 365
13 cm-es, középmagas derekú női rövidnadrág
32,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo 7/8-os, magas derekú női futóleggings
Újrahasznosított anyagok
Nike Tempo
7/8-os, magas derekú női futóleggings
59,99 €
Nike Swift
Nike Swift Magas derekú, 10 cm-es, testhezálló, zsebes női futórövidnadrág
Legnépszerűbb termék
Nike Swift
Magas derekú, 10 cm-es, testhezálló, zsebes női futórövidnadrág
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, rövidített női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, rövidített női leggings
42,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT női futótrikó
Legnépszerűbb termék
Nike Tempo
Dri-FIT női futótrikó
29,99 €
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Női futótrikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Swift Aero-FIT
Női futótrikó
64,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT rövid ujjú női futófelső
Legnépszerűbb termék
Nike Tempo
Dri-FIT rövid ujjú női futófelső
34,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT női trikó
Legnépszerűbb termék
Nike One Classic
Dri-FIT női trikó
29,99 €
Nike One
Nike One Hosszú, magas derekú női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike One
Hosszú, magas derekú női leggings
54,99 €
Nike Sportswear Classic Puffer
Nike Sportswear Classic Puffer Therma-FIT laza, kapucnis női kabát
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear Classic Puffer
Therma-FIT laza, kapucnis női kabát
129,99 €
ACG „Chamo Camo”
ACG „Chamo Camo” Dri-FIT női terepfutótrikó
Újrahasznosított anyagok
ACG „Chamo Camo”
Dri-FIT női terepfutótrikó
54,99 €
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Magas derekú női teniszszoknya
Most érkezett
NikeCourt Slam
Magas derekú női teniszszoknya
84,99 €
Nike Swim
Nike Swim Megkötős női bikinialsó
Újrahasznosított anyagok
Nike Swim
Megkötős női bikinialsó
39,99 €

Legalább 50%-ban fenntartható alapanyagok – ruházat

Ezek a termékek legalább 50%-ban biopamutból, újrahasznosított poliészterből, vagy biopamut és újrahasznosított poliészter keverékéből készültek. A biopamutot szintetikus vegyi anyagok nélkül és kevesebb víz felhasználásával termesztik, mint a hagyományos pamutot, az újrahasznosított poliészter pedig csökkenti a hulladékot és a szénlábnyomunkat.

Számunkra rendkívül fontos, hogy milyen alapanyagok kerülnek felhasználásra a termékeinkben, hogy remek érzés legyen felvenni őket. Nem kötünk kompromisszumot, és odafigyelünk rá, hogy a termékeinket alkotó egyes alapanyagokat hogyan termesztik, takarítják be és dolgozzák fel. A legnagyobb figyelmet a leggyakrabban használt anyagoknak, a poliészternek és a pamutnak szenteljük. Az újrahasznosított poliészter használata csökkenti a hulladékot, valamint 30%-kal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással jár, mint a szűz poliészter használata. A biopamut termesztése kevesebb vízfelhasználással és vegyszerrel jár, mint a hagyományos pamuttermesztés, így ugyanazt a kiváló minőséget és teljesítményt nyújtja, miközben kíméletesebb a környezethez.

Tudj meg többet a Nike fenntarthatósági törekvéseiről, beleértve azt is, hogyan készítünk felelősségteljesen termékeket, és hogyan védjük a környezetet, ahol élünk és játszunk.