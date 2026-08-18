Súlyát tekintve legalább 20%-ban újrahasznosított anyagból készült – Cipők

(101)
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Női cipő fényvisszaverő dizájnelemekkel
+3
Legnépszerűbb termék
Nike V5 RNR
Női cipő fényvisszaverő dizájnelemekkel
89,99 €
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Férficipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Dunk Low Retro
Férficipő
119,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Férficipő
+1
Újrahasznosított anyagok
Nike V5 RNR
Férficipő
89,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Futballcipő normál talajra
Legnépszerűbb termék
Nike Phantom 6 Low Elite
Futballcipő normál talajra
269,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Férficipő
Újrahasznosított anyagok
Nike V5 RNR
Férficipő
84,99 €
Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Férfi országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Revolution 7
Férfi országúti futócipő
64,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Női cipő
Legnépszerűbb termék
Nike Air Max Plus
Női cipő
189,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Női cipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Court Vision Low Next Nature
Női cipő
79,99 €
Nike Promina
Nike Promina Női gyaloglócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Promina
Női gyaloglócipő
69,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Férfi terepfutócipő
+3
Újrahasznosított anyagok
Nike ACG Pegasus Trail
Férfi terepfutócipő
149,99 €
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Női cipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Cortez Textile
Női cipő
89,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Férficipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Court Vision Low Next Nature
Férficipő
79,99 €
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
44,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Férfi terepfutócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Juniper Trail 3
Férfi terepfutócipő
89,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Cipő kisgyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Omni Multi-Court
Cipő kisgyerekeknek
44,99 €
Nike Journey Run
Nike Journey Run Férfi országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Journey Run
Férfi országúti futócipő
99,99 €
Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Női cipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Air Max Muse
Női cipő
159,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Cipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Ava Rover
Cipő
139,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Férficipő
Legnépszerűbb termék
Nike V5 RNR
Férficipő
89,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő kisgyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő kisgyerekeknek
39,99 €
Nike Promina
Nike Promina Férfi gyaloglócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Promina
Férfi gyaloglócipő
69,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Női országúti futócipő
+4
Legnépszerűbb termék
Nike Vomero 18
Női országúti futócipő
159,99 €
Nike Pegasus 42 „Keely Hodgkinson”
Nike Pegasus 42 „Keely Hodgkinson” Női országúti futócipő
+5
Legnépszerűbb termék
Nike Pegasus 42 „Keely Hodgkinson”
Női országúti futócipő
149,99 €
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Futócipő gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Star Runner 5
Futócipő gyerekeknek
47,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Alacsony szárú futballcipő fedett pályára
Újrahasznosított anyagok
Nike Tiempo Maestro Club
Alacsony szárú futballcipő fedett pályára
59,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Női országúti futócipő
+2
Újrahasznosított anyagok
Nike Revolution 8
Női országúti futócipő
64,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Cipő fedett pályára nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Omni Multi-Court
Cipő fedett pályára nagyobb gyerekeknek
54,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Női országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Quest 6
Női országúti futócipő
79,99 €
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Cipő kisgyerekeknek
+2
Újrahasznosított anyagok
Nike Cosmic Runner
Cipő kisgyerekeknek
44,99 €
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Cipő nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Cosmic Runner
Cipő nagyobb gyerekeknek
49,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Országúti férfi futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Winflo 12
Országúti férfi futócipő
109,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Férfi országúti futócipő
+2
Újrahasznosított anyagok
Nike Vomero 18
Férfi országúti futócipő
159,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Fedett pályára készült, alacsony szárú futballcipő kisgyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Fedett pályára készült, alacsony szárú futballcipő kisgyerekeknek
39,99 €
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Golfcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Infinity G NN
Golfcipő
89,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő
94,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Többféle talajra készült, alacsony szárú futballcipő kisgyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Többféle talajra készült, alacsony szárú futballcipő kisgyerekeknek
39,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Férfi vízhatlan terepfutócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Férfi vízhatlan terepfutócipő
114,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Többféle talajra készült, alacsony szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Többféle talajra készült, alacsony szárú futballcipő
89,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nike Mercurial Vapor 17 Club Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő
64,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Lágy talajra készült, magas szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Lágy talajra készült, magas szárú futballcipő
99,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Cipő kisgyerekeknek
+1
Újrahasznosított anyagok
Nike Court Borough Low Recraft
Cipő kisgyerekeknek
49,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Műgyepre készült, magas szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Műgyepre készült, magas szárú futballcipő
94,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Országúti férfi futócipő
+7
Újrahasznosított anyagok
Nike Pegasus 42
Országúti férfi futócipő
139,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy Többféle talajra készült, alacsony szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
Legnépszerűbb termék
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Többféle talajra készült, alacsony szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
69,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Női országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Winflo 12
Női országúti futócipő
109,99 €
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Férfi országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Structure 26
Férfi országúti futócipő
149,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Tiempo Maestro Club
Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő
59,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Műfűre készült, magas szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Műfűre készült, magas szárú futballcipő
94,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Alacsony szárú futballcipő fedett pályára
Újrahasznosított anyagok
Nike Tiempo Maestro Club
Alacsony szárú futballcipő fedett pályára
59,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Női országúti futócipő
+2
Újrahasznosított anyagok
Nike Revolution 8
Női országúti futócipő
64,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Cipő fedett pályára nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Omni Multi-Court
Cipő fedett pályára nagyobb gyerekeknek
54,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Női országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Quest 6
Női országúti futócipő
79,99 €
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Cipő kisgyerekeknek
+2
Újrahasznosított anyagok
Nike Cosmic Runner
Cipő kisgyerekeknek
44,99 €
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Cipő nagyobb gyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Cosmic Runner
Cipő nagyobb gyerekeknek
49,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Országúti férfi futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Winflo 12
Országúti férfi futócipő
109,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Férfi országúti futócipő
+2
Újrahasznosított anyagok
Nike Vomero 18
Férfi országúti futócipő
159,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Fedett pályára készült, alacsony szárú futballcipő kisgyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Fedett pályára készült, alacsony szárú futballcipő kisgyerekeknek
39,99 €
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Golfcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Infinity G NN
Golfcipő
89,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Többféle talajra készült, magas szárú futballcipő
94,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Többféle talajra készült, alacsony szárú futballcipő kisgyerekeknek
Újrahasznosított anyagok
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Többféle talajra készült, alacsony szárú futballcipő kisgyerekeknek
39,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Férfi vízhatlan terepfutócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Férfi vízhatlan terepfutócipő
114,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Többféle talajra készült, alacsony szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Többféle talajra készült, alacsony szárú futballcipő
89,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nike Mercurial Vapor 17 Club Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő
64,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Lágy talajra készült, magas szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Lágy talajra készült, magas szárú futballcipő
99,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Cipő kisgyerekeknek
+1
Újrahasznosított anyagok
Nike Court Borough Low Recraft
Cipő kisgyerekeknek
49,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Műgyepre készült, magas szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Műgyepre készült, magas szárú futballcipő
94,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Országúti férfi futócipő
+7
Újrahasznosított anyagok
Nike Pegasus 42
Országúti férfi futócipő
139,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy Többféle talajra készült, alacsony szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
Legnépszerűbb termék
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Többféle talajra készült, alacsony szárú futballcipő nagyobb gyerekeknek
69,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Női országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Winflo 12
Női országúti futócipő
109,99 €
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Férfi országúti futócipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Structure 26
Férfi országúti futócipő
149,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Tiempo Maestro Club
Műfűre készült, alacsony szárú futballcipő
59,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Műfűre készült, magas szárú futballcipő
Újrahasznosított anyagok
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Műfűre készült, magas szárú futballcipő
94,99 €

Legalább 50%-ban fenntartható alapanyagok – ruházat

Ezek a termékek legalább 50%-ban biopamutból, újrahasznosított poliészterből, vagy biopamut és újrahasznosított poliészter keverékéből készültek. A biopamutot szintetikus vegyi anyagok nélkül és kevesebb víz felhasználásával termesztik, mint a hagyományos pamutot, az újrahasznosított poliészter pedig csökkenti a hulladékot és a szénlábnyomunkat.

Számunkra rendkívül fontos, hogy milyen alapanyagok kerülnek felhasználásra a termékeinkben, hogy remek érzés legyen felvenni őket. Nem kötünk kompromisszumot, és odafigyelünk rá, hogy a termékeinket alkotó egyes alapanyagokat hogyan termesztik, takarítják be és dolgozzák fel. A legnagyobb figyelmet a leggyakrabban használt anyagoknak, a poliészternek és a pamutnak szenteljük. Az újrahasznosított poliészter használata csökkenti a hulladékot, valamint 30%-kal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással jár, mint a szűz poliészter használata. A biopamut termesztése kevesebb vízfelhasználással és vegyszerrel jár, mint a hagyományos pamuttermesztés, így ugyanazt a kiváló minőséget és teljesítményt nyújtja, miközben kíméletesebb a környezethez.

Tudj meg többet a Nike fenntarthatósági törekvéseiről, beleértve azt is, hogyan készítünk felelősségteljesen termékeket, és hogyan védjük a környezetet, ahol élünk és játszunk.