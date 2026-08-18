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Nike Black Friday Ruházat 2026

(713)
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT rövid ujjú férfi futófelső
Újrahasznosított anyagok
Nike Miler
Dri-FIT rövid ujjú férfi futófelső
30% kedvezmény
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, rövidített szabású, hálós paneles női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, rövidített szabású, hálós paneles női leggings
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Férfipóló
Nike Sportswear
Férfipóló
28% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Póló nagyobb gyerekeknek
Nike Sportswear
Póló nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, hálós paneles női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, hálós paneles női leggings
30% kedvezmény
Luka
Luka Férfipóló
Luka
Férfipóló
30% kedvezmény
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Férfi rövidnadrág
Jordan Brooklyn Fleece
Férfi rövidnadrág
30% kedvezmény
Nike Pro 365
Nike Pro 365 13 cm-es női rövidnadrág (plus size méret)
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro 365
13 cm-es női rövidnadrág (plus size méret)
30% kedvezmény
Nike One
Nike One Hosszú, magas derekú női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike One
Hosszú, magas derekú női leggings
30% kedvezmény
Jordan Flight Essentials
Jordan Flight Essentials Boxed Logo 3.0 póló nagyobb gyerekeknek
Most érkezett
Jordan Flight Essentials
Boxed Logo 3.0 póló nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Jordan
Jordan Túlméretezett, újrakiadott férfipóló
Jordan
Túlméretezett, újrakiadott férfipóló
30% kedvezmény
Nike Swim
Nike Swim 13 cm-es, beépített alsónadrággal bélelt férfi rövidnadrág röplabdához
Nike Swim
13 cm-es, beépített alsónadrággal bélelt férfi rövidnadrág röplabdához
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Póló
Nike Sportswear
Póló
30% kedvezmény
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT polár férfinadrág
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT polár férfinadrág
30% kedvezmény
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Mintás férfi rövidnadrág
Jordan Brooklyn Fleece
Mintás férfi rövidnadrág
30% kedvezmény
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman Rövid ujjú férfipóló
Jordan Jumpman
Rövid ujjú férfipóló
30% kedvezmény
Nike Everyday Plus
Nike Everyday Plus Könnyű, bordázott szárú zokni (2 pár)
Nike Everyday Plus
Könnyű, bordázott szárú zokni (2 pár)
27% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Póló
Nike Sportswear
Póló
28% kedvezmény
Jordan Secret Diary
Jordan Secret Diary Tüll nadrágszoknya nagyobb gyerekeknek
Most érkezett
Jordan Secret Diary
Tüll nadrágszoknya nagyobb gyerekeknek
20% kedvezmény
Nike Pro 365
Nike Pro 365 20,5 cm-es női rövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro 365
20,5 cm-es női rövidnadrág
29% kedvezmény
Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Spiderback pántos, egyrészes női úszódressz
Nike Swim HydraStrong Essential
Spiderback pántos, egyrészes női úszódressz
30% kedvezmény
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT belebújós, kapucnis férfipulóver
Újrahasznosított anyagok
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT belebújós, kapucnis férfipulóver
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Póló
Nike Sportswear
Póló
30% kedvezmény
Jordan
Jordan Hanging AJ3 póló nagyobb gyerekeknek
Most érkezett
Jordan
Hanging AJ3 póló nagyobb gyerekeknek
28% kedvezmény
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Kapucnis, belebújós férfipulóver
Jordan Brooklyn Fleece
Kapucnis, belebújós férfipulóver
30% kedvezmény
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, teljes hosszúságú női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, teljes hosszúságú női leggings
29% kedvezmény
Nike One
Nike One 12,5 cm-es női rövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike One
12,5 cm-es női rövidnadrág
30% kedvezmény
Nike One
Nike One Dri-FIT középmagas derekú, 8 cm-es, 2 az 1-ben női rövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike One
Dri-FIT középmagas derekú, 8 cm-es, 2 az 1-ben női rövidnadrág
30% kedvezmény
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, 8 cm-es női kerékpáros rövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, 8 cm-es női kerékpáros rövidnadrág
28% kedvezmény
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT férfi futballrövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy
Dri-FIT férfi futballrövidnadrág
30% kedvezmény
Nike Tech
Nike Tech Polár férfi szabadidőnadrág
Nike Tech
Polár férfi szabadidőnadrág
30% kedvezmény
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Férfipóló
Nike Sportswear Club
Férfipóló
30% kedvezmény
Kobe
Kobe Men's Performance ujjatlan férfi felső
Újrahasznosított anyagok
Kobe
Men's Performance ujjatlan férfi felső
30% kedvezmény
Naomi Osaka
Naomi Osaka Nagy méretű női póló
Naomi Osaka
Nagy méretű női póló
30% kedvezmény
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT női trikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Dri-FIT női trikó
30% kedvezmény
Jordan Brooklyn Essentials
Jordan Brooklyn Essentials Hímzett póló nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
Jordan Brooklyn Essentials
Hímzett póló nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
30% kedvezmény
Nike One varratok nélküli elülső résszel
Nike One varratok nélküli elülső résszel Hosszú, magas derekú női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike One varratok nélküli elülső résszel
Hosszú, magas derekú női leggings
30% kedvezmény
Nike Sportswear Tech Essentials
Nike Sportswear Tech Essentials Hosszú cipzáras, kapucnis férfi polárpulóver
Nike Sportswear Tech Essentials
Hosszú cipzáras, kapucnis férfi polárpulóver
30% kedvezmény
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Jordan '85 NBA Statement férfipóló
Boston Celtics Courtside
Jordan '85 NBA Statement férfipóló
30% kedvezmény
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Testhezálló férfinadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro Warm
Testhezálló férfinadrág
20% kedvezmény
Jordan Everyday Essentials
Jordan Everyday Essentials Bokazokni gyerekeknek (6 pár)
Jordan Everyday Essentials
Bokazokni gyerekeknek (6 pár)
28% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Laza szabású, alacsony derekú női asztalosnadrág
Nike Sportswear
Laza szabású, alacsony derekú női asztalosnadrág
30% kedvezmény
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT középső rétegnek szánt, kapucnis férfi edzőpulóver
Nike Pro
Dri-FIT középső rétegnek szánt, kapucnis férfi edzőpulóver
30% kedvezmény
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hosszú cipzáras, kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek
Nike Sportswear Tech Fleece
Hosszú cipzáras, kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Női trikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear
Női trikó
30% kedvezmény
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Magas derekú, 13 cm-es női kerékpáros rövidnadrág
Nike Pro Seamless
Magas derekú, 13 cm-es női kerékpáros rövidnadrág
29% kedvezmény
Nike
Nike Club sapka-kesztyű szett kisgyerekeknek
Nike
Club sapka-kesztyű szett kisgyerekeknek
20% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Kiszélesedő női nadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear
Kiszélesedő női nadrág
30% kedvezmény
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Kapucnis, belebújós férfipulóver
Jordan Brooklyn Fleece
Kapucnis, belebújós férfipulóver
30% kedvezmény
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, teljes hosszúságú női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, teljes hosszúságú női leggings
29% kedvezmény
Nike One
Nike One 12,5 cm-es női rövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike One
12,5 cm-es női rövidnadrág
30% kedvezmény
Nike One
Nike One Dri-FIT középmagas derekú, 8 cm-es, 2 az 1-ben női rövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike One
Dri-FIT középmagas derekú, 8 cm-es, 2 az 1-ben női rövidnadrág
30% kedvezmény
Nike Pro
Nike Pro Középmagas derekú, 8 cm-es női kerékpáros rövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Középmagas derekú, 8 cm-es női kerékpáros rövidnadrág
28% kedvezmény
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT férfi futballrövidnadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy
Dri-FIT férfi futballrövidnadrág
30% kedvezmény
Nike Tech
Nike Tech Polár férfi szabadidőnadrág
Nike Tech
Polár férfi szabadidőnadrág
30% kedvezmény
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Férfipóló
Nike Sportswear Club
Férfipóló
30% kedvezmény
Kobe
Kobe Men's Performance ujjatlan férfi felső
Újrahasznosított anyagok
Kobe
Men's Performance ujjatlan férfi felső
30% kedvezmény
Naomi Osaka
Naomi Osaka Nagy méretű női póló
Naomi Osaka
Nagy méretű női póló
30% kedvezmény
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT női trikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro
Dri-FIT női trikó
30% kedvezmény
Jordan Brooklyn Essentials
Jordan Brooklyn Essentials Hímzett póló nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
Jordan Brooklyn Essentials
Hímzett póló nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
30% kedvezmény
Nike One varratok nélküli elülső résszel
Nike One varratok nélküli elülső résszel Hosszú, magas derekú női leggings
Újrahasznosított anyagok
Nike One varratok nélküli elülső résszel
Hosszú, magas derekú női leggings
30% kedvezmény
Nike Sportswear Tech Essentials
Nike Sportswear Tech Essentials Hosszú cipzáras, kapucnis férfi polárpulóver
Nike Sportswear Tech Essentials
Hosszú cipzáras, kapucnis férfi polárpulóver
30% kedvezmény
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Jordan '85 NBA Statement férfipóló
Boston Celtics Courtside
Jordan '85 NBA Statement férfipóló
30% kedvezmény
Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Testhezálló férfinadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro Warm
Testhezálló férfinadrág
20% kedvezmény
Jordan Everyday Essentials
Jordan Everyday Essentials Bokazokni gyerekeknek (6 pár)
Jordan Everyday Essentials
Bokazokni gyerekeknek (6 pár)
28% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Laza szabású, alacsony derekú női asztalosnadrág
Nike Sportswear
Laza szabású, alacsony derekú női asztalosnadrág
30% kedvezmény
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT középső rétegnek szánt, kapucnis férfi edzőpulóver
Nike Pro
Dri-FIT középső rétegnek szánt, kapucnis férfi edzőpulóver
30% kedvezmény
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hosszú cipzáras, kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek
Nike Sportswear Tech Fleece
Hosszú cipzáras, kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Női trikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear
Női trikó
30% kedvezmény
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Magas derekú, 13 cm-es női kerékpáros rövidnadrág
Nike Pro Seamless
Magas derekú, 13 cm-es női kerékpáros rövidnadrág
29% kedvezmény
Nike
Nike Club sapka-kesztyű szett kisgyerekeknek
Nike
Club sapka-kesztyű szett kisgyerekeknek
20% kedvezmény
Nike Sportswear
Nike Sportswear Kiszélesedő női nadrág
Újrahasznosított anyagok
Nike Sportswear
Kiszélesedő női nadrág
30% kedvezmény