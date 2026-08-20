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Nike Primary NanoKnit Dri-FIT UV-védelmet adó, belebújós, kapucnis, teljesítményfokozó férfipulóver - Mink Brown/Mink Brown

Újrahasznosított anyagok

Nike Primary NanoKnit

Dri-FIT UV-védelmet adó, belebújós, kapucnis, teljesítményfokozó férfipulóver

30% kedvezmény
Mink Brown/Mink Brown
Fekete/Fekete
Light Army/Medium Olive/Heather/Light Army
Tattoo/Tattoo
Mineral Slate/Black Spruce/Heather/Mineral Slate
Moon Particle/College Grey/Heather/Moon Particle
Baroque Brown/Tar/Heather/Baroque Brown

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Vágj bele az edzésbe és a napodba ezzel a sokoldalú kapucnis pulóverrel. Az ultrafinom szálairól és a szorosan kötött szerkezetről elnevezett rugalmas NanoKnit anyag könnyű és rendkívül puha. Izzadságelvezető technológiánkkal és UV-védelemmel párosítottuk, hogy ez a réteg teljesítményfokozó alapdarabbá váljon.


  • Megjelenített szín: Mink Brown/Mink Brown
  • Stílus: II1304-214

Nike Primary NanoKnit

30% kedvezmény

Vágj bele az edzésbe és a napodba ezzel a sokoldalú kapucnis pulóverrel. Az ultrafinom szálairól és a szorosan kötött szerkezetről elnevezett rugalmas NanoKnit anyag könnyű és rendkívül puha. Izzadságelvezető technológiánkkal és UV-védelemmel párosítottuk, hogy ez a réteg teljesítményfokozó alapdarabbá váljon.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • Az elülső kenguruzsebben egy kisebb médiazseb is helyet kapott az extra tároláshoz.
  • A hónaljrész hímzett szellőzőlyukai fokozzák a szellőzést a hűvösebb érzet érdekében.
  • A módosított raglánujjak teljes mozgásszabadságot tesznek lehetővé.
  • A lapos varratok puhaságot kölcsönöznek.

Termékadatok

  • Hímzett Swoosh-logó
  • Fő alkotórész: 90% poliészter/10% spandex. Kapucni bélése: 75% poliészter/13% pamut/12% műselyem.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
  • Megjelenített szín: Mink Brown/Mink Brown
  • Stílus: II1304-214

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike Primary NanoKnit Dri-FIT UV-védelmet adó, belebújós, kapucnis, teljesítményfokozó férfipulóver

    Nike Primary NanoKnit

    30% kedvezmény