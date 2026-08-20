Nike Primary NanoKnit Dri-FIT UV-védelmet adó, belebújós, kapucnis, teljesítményfokozó férfipulóver

Vágj bele az edzésbe és a napodba ezzel a sokoldalú kapucnis pulóverrel. Az ultrafinom szálairól és a szorosan kötött szerkezetről elnevezett rugalmas NanoKnit anyag könnyű és rendkívül puha. Izzadságelvezető technológiánkkal és UV-védelemmel párosítottuk, hogy ez a réteg teljesítményfokozó alapdarabbá váljon.

Megjelenített szín: Mink Brown/Mink Brown

Stílus: II1304-214