Újrahasznosított anyagok
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT UV-védelmet adó, belebújós, kapucnis, teljesítményfokozó férfipulóver
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Vágj bele az edzésbe és a napodba ezzel a sokoldalú kapucnis pulóverrel. Az ultrafinom szálairól és a szorosan kötött szerkezetről elnevezett rugalmas NanoKnit anyag könnyű és rendkívül puha. Izzadságelvezető technológiánkkal és UV-védelemmel párosítottuk, hogy ez a réteg teljesítményfokozó alapdarabbá váljon.
- Megjelenített szín: Mink Brown/Mink Brown
- Stílus: II1304-214
Nike Primary NanoKnit
Vágj bele az edzésbe és a napodba ezzel a sokoldalú kapucnis pulóverrel. Az ultrafinom szálairól és a szorosan kötött szerkezetről elnevezett rugalmas NanoKnit anyag könnyű és rendkívül puha. Izzadságelvezető technológiánkkal és UV-védelemmel párosítottuk, hogy ez a réteg teljesítményfokozó alapdarabbá váljon.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- Az elülső kenguruzsebben egy kisebb médiazseb is helyet kapott az extra tároláshoz.
- A hónaljrész hímzett szellőzőlyukai fokozzák a szellőzést a hűvösebb érzet érdekében.
- A módosított raglánujjak teljes mozgásszabadságot tesznek lehetővé.
- A lapos varratok puhaságot kölcsönöznek.
Termékadatok
- Hímzett Swoosh-logó
- Fő alkotórész: 90% poliészter/10% spandex. Kapucni bélése: 75% poliészter/13% pamut/12% műselyem.
- Gépben mosható
- Importált
- Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
- Megjelenített szín: Mink Brown/Mink Brown
- Stílus: II1304-214
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 185 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike Primary NanoKnit