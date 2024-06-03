Teremtsünk kapcsolatot
Útmutató lányok edzéséhez
Szakértők szerint a lányok fizikai, mentális, érzelmi és szociális szinten is jobban teljesítenek, ha van lehetőségük sportolni. De napjainkban a fiúkhoz képest kétszer annyi lány hagy fel a sporttal. A Nikenál közösségi partnereinkkel és szakértőinkkel együttműködve igyekszünk megfordítani ezt a lemorzsolódási tendenciát, aminek részeként létrehoztunk egy útmutatót a lányok edzéséhez: a forrásanyag célja, hogy segítse az edzőket a fiatal sportolók mentorálásában, ösztönzésében és támogatásában.
Számos oka van annak, hogy a sport olyan fontos az életünkben: az elsajátított tudás, a sport révén szerzett magabiztosság és az emberi kapcsolatok. A lányok a sportban társaiktól, edzőiktől és szüleiktől is tanulnak, és ez egész életen át meghatározza fejlődésüket mind sportolóként*, mind csapatjátékosként.
A Women’s Sports Foundation szakértői arról kérdezték a lányokat, hogy mit szeretnek legjobban a sportban. És a válasz? A baráti kapcsolatokat és azt, hogy a csapat tagjainak érzik magukat. Íme egy másik fontos megállapítás a kutatásból: ha egy lány kedveli az edzőjét, jóval nagyobb valószínűséggel szeretné a jövőben is folytatni a sportolást. A munka első fontos lépése, hogy időt és fáradságot nem kímélve személyesen megismerkedjünk a lányokkal. Szintén fontos a csapatmunka előtérbe helyezése és az, hogy rendszeresen váltogassuk a párok összetételét.
A legjobb edzők azok – minden sportágban és minden tudásszinten –, akik nem csupán játékosként, hanem személyként tekintenek tanítványaikra. A lányok életére az egyik legnagyobb hatással sporttársaik és edzőik lehetnek. Ahhoz, hogy örömmel sportoljanak és ne hagyják abba, fontos a játékosok közötti, valamint az edzők és a játékosok közötti pozitív kapcsolatok kialakítása.
Megadni az esélyt a sikerre
- Körben állva
A körbeállás erősíti a csapatszellemet, és megkönnyíti a lányok számára, hogy kapcsolatot teremtsenek a többiekkel. Emellett a lányok (és általában a gyerekek) nagyobb biztonságban is érzik magukat, ha körben állnak, mivel tudják, hogy semmi nem történik a hátuk mögött. Tehát amikor legközelebb összegyűlik a csapat, üljenek vagy álljanak körbe a tagok.
- Ismerjük meg a játékosokat
Szánj időt arra, hogy megismerd a játékosaidat. Tegyél fel kérdéseket, hogy többet tudj meg róluk, és kérdezz rá, hogy mennek azok a dolgok, amiket megosztottak veled.
A játékosokkal a sporton túlmutató kapcsolatteremtés nagyszerű lehetőséget kínál a bizalom és a pozitív kapcsolat kialakítására.
- Tanuljuk meg a nevüket
A szezon elején a ráhangolódás és a bemelegítés közben tanuljuk meg a játékosok nevét. Tudjuk meg, hogy milyen néven szólíthatjuk a tagokat, és használjuk az általuk preferált nevet vagy megszólítást. Váljon szokásunkká, hogy mindenkit név szerint szólítunk az edzések során.