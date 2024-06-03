Teremtsünk kapcsolatot

A Women’s Sports Foundation szakértői arról kérdezték a lányokat, hogy mit szeretnek legjobban a sportban. És a válasz? A baráti kapcsolatokat és azt, hogy a csapat tagjainak érzik magukat. Íme egy másik fontos megállapítás a kutatásból: ha egy lány kedveli az edzőjét, jóval nagyobb valószínűséggel szeretné a jövőben is folytatni a sportolást. A munka első fontos lépése, hogy időt és fáradságot nem kímélve személyesen megismerkedjünk a lányokkal. Szintén fontos a csapatmunka előtérbe helyezése és az, hogy rendszeresen váltogassuk a párok összetételét.