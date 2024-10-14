Hidzsábot viselő sportolók edzése
Coaching for Belonging
A Nike hisz abban, hogy a sport ereje előremozdítja a világot, kezdve a gyerekekkel. Tudjuk, hogy az aktív gyerekek nemcsak egészségesebbek, hanem az iskolában, a közösségeikben és a jövőbeli karrierjük során is jobban teljesítenek. Különösen igaz ez a lányokra, akik gyakran kevésbé aktívak, és kevesebb lehetőségük van a sportolásra, mint a fiúknak.
A megfelelő termék hatalmas különbséget jelenthet abban, hogy a lányok milyen tapasztalatokat szereznek a sportról – és néhány lány esetében ez vonatkozik a hidzsáb viselésére is. Azoknak a lányoknak, akik hidzsábot viselnek, ez a ruhadarab a kitartás és az erő forrása lehet, a pályán és azon kívül is.
Ez az útmutató segít abban, hogy megfelelő információval és támogatással lásd el a hidzsábot viselő sportolókat – és csapattársaikat –, hogy ezzel elősegítsd, hogy tovább sportoljanak.
Mert a lányoknak nem szabadna olyan helyzetbe kerülniük, hogy választaniuk kelljen aközött, hogy mit sportolnak, és hogy miben hisznek.
Köszönjük, hogy erőfeszítéseiddel még több lánynak segítesz aktív életet élni!
„A küldetésem, hogy a történetem elmesélésén keresztül arra ösztönözzem a következő generációt, hogy részt vegyenek olyan sporttevékenységekben, amelyekhez hagyományosan nem volt hozzáférésük, vagy például nem volt rá lehetőségük, hogy vívjanak, úsznak, tornázzanak stb.”
Ibtihaj Muhammad
Olimpiai érmes vívó, és az első amerikai muszlim nő, aki olimpiai érmet nyert
Tudnivalók a hidzsábról
A hidzsáb egyes muszlim nők által viselt fejfedő. Hagyományosan a szerénység és a titoktartás jelképe, illetve vallási, kulturális és családi jelentőséggel bír.
A lányok különböző életszakaszokban dönthetnek úgy, hogy elkezdenek hidzsábot viselni. Egyesek már a serdülőkor elején vagy akár korábban elkezdhetik. Mások várnak vele a házasságig, egy adott életkorig vagy egy szabadon választott életszakaszig. Vannak, akik akkor viselik, amikor szeretnék, mások csak vallási tevékenységek alatt hordják, de olyanok is vannak, akik nem rokon férfiak jelenlétében állandóan hordják.
Laza hidzsáb viselése sportolás közben nehéz és veszélyes lehet. Bármely másik sportruházati cikkhez hasonlóan a bő, nem szellőző anyag, amely ráborulhat a szemre, vagy összegyűjti az izzadságot, megerőltető lehet az olyan labdajátékok során, mint a kosárlabda vagy a foci. A sporthidzsáb (illetve egy olyan szoros hidzsáb, amely tűk és rögzítők nélkül használható, és nem oldódik ki), lehetővé teszi, hogy a lányok mozogjanak. És ha a lányok mozognak, előremozdítják a világot.
Ezenkívül a lányok dönthetnek úgy, hogy hosszú ujjú felsőben és hosszú nadrágban vagy leggingsben sportolnak. Bár ez általában egyéni döntés kérdése, az ő esetükben.
„A hidzsábot viselő fiatal kosarasoknak azt tanácsolom, hogy sose adják fel. Viseld büszkén a muszlim identitásod, a hidzsábot, feszegesd a határokat, és sose kételkedj önmagadban. És amikor mások a legkevesebbet várják tőled, cáfold meg őket, és nyújtsd a maximumot.”
Yasmin Said
A muszlim nők nyári kosárlabdaligája
Figyelj a hidzsáb helyes illeszkedésére
A hidzsáb akkor jó, ha kényelmes, és megfelelően fed. A Nike Pro hidzsábot kifejezetten sportra és mozgásra terveztük. Az alábbi tippekkel segíthetsz a lányoknak megtalálni az optimális méretet:
- Ügyelj rá, hogy a fejtetőre illeszkedő elasztikus rész ne essen le túlságosan a homlokra. Ha túl mélyen esik a homlokra, az jelentheti azt, hogy a hidzsáb túl nagy, és így sportolás közben el fog mozdulni, vagy le fog csúszni. A hidzsábot egy belső pánttal láttuk el, amely rögzíti, és megakadályozza az elcsúszást. Ügyelj rá, hogy szoros, de kényelmes legyen.
- Ha mezt viselsz, próbáld meg betűrni a hidzsábot a mez nyakába vagy gallérjába, hogy biztosan ne tudjon csúszkálni, miközben tiszta erőből játszol.
- Egyes hidzsábot viselő sportolók azt javasolják, hogy kösd fel a hajad alacsony kontyba, hogy a hidzsáb jobban illeszkedjen, és kényelmesebb legyen.
- Előfordulhat, hogy a Nike Pro hidzsáb illeszkedése eltér a többi hidzsábétól, ezért érdemes többször kipróbálnod, hogy kitapasztald, hogy a legjobb neked.