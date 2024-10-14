Hidzsábot viselő sportolók edzése

A megfelelő termék hatalmas különbséget jelenthet abban, hogy a lányok milyen tapasztalatokat szereznek a sportról – és néhány lány esetében ez vonatkozik a hidzsáb viselésére is. Azoknak a lányoknak, akik hidzsábot viselnek, ez a ruhadarab a kitartás és az erő forrása lehet, a pályán és azon kívül is.



Ez az útmutató segít abban, hogy megfelelő információval és támogatással lásd el a hidzsábot viselő sportolókat – és csapattársaikat –, hogy ezzel elősegítsd, hogy tovább sportoljanak.



Mert a lányoknak nem szabadna olyan helyzetbe kerülniük, hogy választaniuk kelljen aközött, hogy mit sportolnak, és hogy miben hisznek.



Köszönjük, hogy erőfeszítéseiddel még több lánynak segítesz aktív életet élni!