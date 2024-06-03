Biztosítsunk megfelelő környezetet a sportoláshoz a lányok számára

A lányoknak kényelmes sportruházatra, megfelelő eszközökre, könnyen elérhető, tiszta illemhelyekre és öltözőkre van szükségük. Az edzéseket biztonságos helyeken és megfelelő időpontban kell megtartani, hogy mindig biztonságban érezzék magukat. Bár arra nincs lehetőségünk, hogy új mosdót építsünk nekik, de figyelembe vehetjük ezeket a szempontokat olyankor, amikor az edzésekhez keressük a megfelelő helyet, hogy biztonságos és kényelmes környezetet biztosítsunk számukra.

És ne feledjük, sok olyan lány van, akit egyáltalán nem ösztönöznek sportolásra. Számukra az is kockázatot jelent, ha megjelennek az edzéseken, ezért nagyon fontos, hogy pozitív, egészséges környezetet teremtsünk, ahol biztonságban érezhetik magukat és kikapcsolódhatnak, és amely mentes a hátrányos megkülönböztetéstől és az ítélkezéstől.