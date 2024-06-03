Teljesítmény helyett koncentráljunk a fejlődésre
Útmutató lányok edzéséhez
Szakértők szerint a lányok fizikai, mentális, érzelmi és szociális szinten is jobban teljesítenek, ha van lehetőségük sportolni. De napjainkban a fiúkhoz képest kétszer annyi lány hagy fel a sporttal. A Nikenál közösségi partnereinkkel és szakértőinkkel együttműködve igyekszünk megfordítani ezt a lemorzsolódási tendenciát, aminek részeként létrehoztunk egy útmutatót a lányok edzéséhez: a forrásanyag célja, hogy segítse az edzőket a fiatal sportolók mentorálásában, ösztönzésében és támogatásában.
Hatalmas élmény megtapasztalni, hogy egyre jobbá válunk valamiben. A lányok olyan edzőket akarnak, akik segítenek nekik abban, hogy örüljenek a fejlődésüknek, függetlenül a meccsek eredményétől. A fejlődés a tanulás kulcsa: ez ad értelmet a sportnak. Minden ütésnél, passznál, sprintnél vagy rúgásnál ezt a tudatot kell erősíteni. De minden hibára, melléütésre vagy kihagyott helyzetre is ugyanez igaz.
Szaknyelven ez „Mastery Approach” néven ismert. Ez a megközelítés olyan technikák összessége, amelyek motivációt és energiát közvetítenek, továbbá fejlesztik a sportkészségeket, és csökkentik a szorongást. Az ilyen módszert alkalmazó edzők lehetőséget teremtenek a fiatalok számára, hogy valóban a saját útjukat járják, és kézbe vegyék saját fejlődésüket. Az edző ilyenkor a következőkre összpontosít:
- A sportoló befolyása alatt álló dolgok:
Azok az edzők, akik arra összpontosítanak, amit a sportoló kontrollálhat, például a befektetett energiára, az új dolgok kipróbálására és a nehézségek leküzdésére, segítenek tanítványaiknak a teljesítmény alapvető építőelemeinek kifejlesztésében, és nem csupán az elvárt eredményeket sulykolják. Azáltal, hogy az általuk kontroll alatt tartható dolgokra koncentrálnak, könnyebben elkezdenek saját útjukon járni, és korábban felismerik, milyen játékossá szeretnének válni.
- A sportoló befolyása alatt álló dolgok:
Senkiből nem lesz egy nap alatt Serena Williams. És ha egy lány, aki először fog teniszütőt a kezében, rögtön a legnagyobb sztárokkal vagy akár csak saját csapatának legjobbjaival kezdi összehasonlítani magát, akkor elkerülhetetlen, hogy csalódni fog. A motiváció fenntartása és a folyamatos fejlődés érdekében inkább az apró sikereket kell hangsúlyozni: az első alkalmat, amikor átmegy a labda a háló fölött, a leghosszabb menetet vagy az első sikeres szervát.
- Tanulni a hibákból:
A lányok gyakran másképp dolgozzák fel a hibákat, mint a fiúk, sokszor magukra vonatkoztatva azokat. Ez pedig ahhoz is vezethet, hogy hamarabb abbahagyják a sportolást, így kerülve el a kellemetlenségeket. A múltbeli hibákon mentálisan is túl kell lépni: ezzel a lányok magabiztosabbá válnak, képesek lesznek a következő meccsre koncentrálni, és jobban is élvezik majd a játékot.
A lányok érezni akarják, hogy fejlődnek, és ez nem csupán az elért győzelmeket jelenti, hanem az elsajátított készségeket is. Senki nem születik bajnoki trófeával a kezében. A fejlődéshez idő kell, és ez azt jelenti, hogy ugyanolyan fontos a mindennapi sikerek (a készségfejlődés, a befektetett energia, a szurkolás és a csapatmunka) megünneplése, mint a győzelmeké és a megszerzett pontoké.
Megadni az esélyt a sikerre
- Ismerjük el a fejlődést
A fejlődés fontos, de önmagában nem elég. A lányoknak tudniuk kell, hogy napról napra jobbá válnak. A dicséret és az elismerés, a jól átgondolt visszajelzésekkel és a fejlődés nyomon követésével együtt segíti őket abban, hogy egyre magabiztosabbá váljanak, és legyen bátorságuk új dolgokat kipróbálni.
- Jutalmazzuk az aktív részvételt
A csapattagoknak többször, többféle lehetőségük van, hogy hozzájáruljanak a csapat munkájához. Minden tag munkája fontos, ezért ne felejtsük el megjutalmazni azt, aki elég bátor valami újat kipróbálni, akkor is, ha erőfeszítése nem jár sikerrel. Dicsérjük meg azokat a csapattagokat, akik hangosan szurkolnak a többiekért, több passzt adnak, mint múlt héten, vagy igazán keményen dolgoznak a csapatért.
- Alakítsunk ki csapatokat képesség szerint
Csapatjátékokban célszerű a gyerekeket képesség szerint csoportosítani. Ezzel ösztönözhetjük készségeik fejlődését, és felébreszthetjük bennük a versenyszellemet. Ha túl nagy a képességbeli különbség a játékosok között, a tapasztaltabbak segíthetnek az újabb játékosoknak a tanulásban.