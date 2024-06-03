Teljesítmény helyett koncentráljunk a fejlődésre

Szaknyelven ez „Mastery Approach” néven ismert. Ez a megközelítés olyan technikák összessége, amelyek motivációt és energiát közvetítenek, továbbá fejlesztik a sportkészségeket, és csökkentik a szorongást. Az ilyen módszert alkalmazó edzők lehetőséget teremtenek a fiatalok számára, hogy valóban a saját útjukat járják, és kézbe vegyék saját fejlődésüket. Az edző ilyenkor a következőkre összpontosít:

A sportoló befolyása alatt álló dolgok:

Azok az edzők, akik arra összpontosítanak, amit a sportoló kontrollálhat, például a befektetett energiára, az új dolgok kipróbálására és a nehézségek leküzdésére, segítenek tanítványaiknak a teljesítmény alapvető építőelemeinek kifejlesztésében, és nem csupán az elvárt eredményeket sulykolják. Azáltal, hogy az általuk kontroll alatt tartható dolgokra koncentrálnak, könnyebben elkezdenek saját útjukon járni, és korábban felismerik, milyen játékossá szeretnének válni. A sportoló befolyása alatt álló dolgok:

Senkiből nem lesz egy nap alatt Serena Williams. És ha egy lány, aki először fog teniszütőt a kezében, rögtön a legnagyobb sztárokkal vagy akár csak saját csapatának legjobbjaival kezdi összehasonlítani magát, akkor elkerülhetetlen, hogy csalódni fog. A motiváció fenntartása és a folyamatos fejlődés érdekében inkább az apró sikereket kell hangsúlyozni: az első alkalmat, amikor átmegy a labda a háló fölött, a leghosszabb menetet vagy az első sikeres szervát. Tanulni a hibákból:

A lányok gyakran másképp dolgozzák fel a hibákat, mint a fiúk, sokszor magukra vonatkoztatva azokat. Ez pedig ahhoz is vezethet, hogy hamarabb abbahagyják a sportolást, így kerülve el a kellemetlenségeket. A múltbeli hibákon mentálisan is túl kell lépni: ezzel a lányok magabiztosabbá válnak, képesek lesznek a következő meccsre koncentrálni, és jobban is élvezik majd a játékot.

A lányok érezni akarják, hogy fejlődnek, és ez nem csupán az elért győzelmeket jelenti, hanem az elsajátított készségeket is. Senki nem születik bajnoki trófeával a kezében. A fejlődéshez idő kell, és ez azt jelenti, hogy ugyanolyan fontos a mindennapi sikerek (a készségfejlődés, a befektetett energia, a szurkolás és a csapatmunka) megünneplése, mint a győzelmeké és a megszerzett pontoké.