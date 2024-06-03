Hogyan vonjuk be a lányokat a játékba és tartsuk fenn a motivációjukat?

A lányok számára fontos a sport. Szeretnének mozogni, versenyezni, kockáztatni, és azt érezni, hogy részesei valaminek. A lányok sportolásra ösztönzése, a pálya vagy az edzőterem megszerettetése velük (miközben a megfelelő felszerelésekről sem szabad megfeledkezni, például a sportmelltartóról vagy a hajgumiról) és a motivációjuk fenntartása munkaigényes feladat.

Szakértők szerint a lányok fizikai, mentális, érzelmi és szociális szinten is jobban teljesítenek, ha van lehetőségük sportolni. Ennek ellenére a fiúkhoz képest kétszer annyi lány hagy fel a sporttal. A városi közösségekben élő és színesbőrű lányok esetében ez a szám még nagyobb.