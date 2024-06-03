Hogyan vonjuk be a lányokat a játékba és tartsuk fenn a motivációjukat?
Útmutató lányok edzéséhez
Szakértők szerint a lányok fizikai, mentális, érzelmi és szociális szinten is jobban teljesítenek, ha van lehetőségük sportolni. De napjainkban a fiúkhoz képest kétszer annyi lány hagy fel a sporttal. A Nikenál közösségi partnereinkkel és szakértőinkkel együttműködve igyekszünk megfordítani ezt a lemorzsolódási tendenciát, aminek részeként létrehoztunk egy útmutatót a lányok edzéséhez: a forrásanyag célja, hogy segítse az edzőket a fiatal sportolók mentorálásában, ösztönzésében és támogatásában.
A lányok számára fontos a sport. Szeretnének mozogni, versenyezni, kockáztatni, és azt érezni, hogy részesei valaminek. A lányok sportolásra ösztönzése, a pálya vagy az edzőterem megszerettetése velük (miközben a megfelelő felszerelésekről sem szabad megfeledkezni, például a sportmelltartóról vagy a hajgumiról) és a motivációjuk fenntartása munkaigényes feladat.
Szakértők szerint a lányok fizikai, mentális, érzelmi és szociális szinten is jobban teljesítenek, ha van lehetőségük sportolni. Ennek ellenére a fiúkhoz képest kétszer annyi lány hagy fel a sporttal. A városi közösségekben élő és színesbőrű lányok esetében ez a szám még nagyobb.
Jó hír viszont, hogy mindannyian tehetünk azért, hogy sportolásra ösztönözzük a lányokat és fenntartsuk motivációjukat. Íme néhány fontos szempont, amelyek pozitív, szoros kötődést alakíthatnak ki a lányokban a sport iránt:
- Lehetőségeket kell teremteni arra, hogy csapatban játszhassanak, versenyezhessenek, barátkozhassanak és kapcsolatot alakíthassanak ki a csapattársaikkal és az őket körülvevő felnőttekkel.
- Példaképekre is szükségük van, például női edzőkre vagy olyan felnőttekre, akik nagyra tartják a női sportolókat. Azok a lányok, akik ezt látják, később is nagyobb eséllyel tartanak ki a sportolás mellett.
- Végezetül pedig a lányok akkor fognak kitartani a sportolás mellett, ha befogadó és munkájukat elismerő sportkultúrát alakítunk ki számukra. Mindez a saját csapatkultúránknál kezdődik.
A Nike partnerekkel és szakértőkkel együttműködve igyekszik megfordítani a lemorzsolódás trendjét. Felnőttként jó példával és szövetségesként is elöljárhatunk abban, hogy a lányok pozitív élményeket szerezzenek a pályán, vagy bárhol, ahol erőfeszítéseket tesznek a fejlődésükért. Ezt az útmutatót azért készítettük el néhány szakértővel, hogy segítséget nyújtson a kezdetekhez. És ha további tippekre van szükséged, tekintsd meg ezeket a rövid útmutatókat.
Megadni az esélyt a sikerre
- Inspiráljuk őket a sport szeretetére
Ösztönözzük női sportolókkal és női csapatokkal a lányokat (és természetesen a fiúkat is). Hagyjuk, hogy a lányok kialakítsák a saját személyes terüket. Ha van öltözőjük, engedjük, hogy úgy dekorálják ki, ahogy szeretnék. Kérjük meg őket, hogy segítsenek a csapatnév kitalálásában, a csapatmolinó elkészítésében, és vonjuk be őket minden olyan tevékenységbe, amely erősíti bennük a csapathoz való tartozás érzését.
- Le az előítéletekkel
A lányokkal szemben más elvárásokat támasztunk, mint a fiúkkal szemben, és ez néha a fejlődés gátja lehet. Tegyük fel magunknak a kérdést: kapnak annyi dicséretet, mint a fiúk? Nem kezeljük úgy őket, mint a hímestojást? Másként látjuk a viselkedésüket (például főnökösködőnek, amikor egy fiút vezéregyéniségnek látnánk)? Gondoljuk végig, mit teszünk azért, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk. Minden edzés végén tegyük fel a kérdést: vajon mást várunk el bármiben a lányoktól, mint a fiúktól?
- Vonjuk be a családot is
A lányok kitartása nem csak saját magukon múlik. A családtagok hozzáállása is nagy szerepet játszik abban, hogy a lányok kitartsanak a sport mellett. Ösztönözzük őket arra, hogy buzdítsák a csapatot minden edzésen. Tartsunk olyan foglalkozásokat, amelyeken a családtagok is részt vehetnek. Ha a család is magáénak érzi a sportot, nagyobb az esély rá, hogy rendszeresen hordják a gyereket edzésre.