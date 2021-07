Szöul és New York az, ahol Suea Cho a divat és az ételek terén alkot

Legyen szó divatról vagy ételekről, sosem jártál a hagyományos úton. A stílusod sem illik egyetlen konkrét esztétikai skatulyába. Hogyan írnád le a saját szavaiddal?

Nemrég lettem sokkal határozottabb abban, hogy mit is viselek. Azt hiszem, ez onnan jön, hogy New Yorkban, egy nagyon erősen versenyszellemű városban élek, ahol - és bár tudom, hogy ez amolyan közhely, de - utálok olyasmit viselni, ami mindenki másnak is van.



A múlt évben a stílusom a lányosról hihetetlenül sportossá alakult. Ahogy idősödöm, eltávolodtam a kiöltözés gondolatától - tudod, attól, hogy minden egyes nap csodálatosan nézzek ki. A kényelmet helyeztem egy sor más dolog elé, és szeretek szabadon mozogni, de természetesen azért még mindig szeretnék cukinak is kinézni. Ezért kosárlabdás rövidnadrágot hordok, meg egy cuki pólót vagy ilyesmit.



Emellett a stílusomat fejlődőnek is nevezném. Bár a lényegi identitásom változatlan, a stílusom sokat változott, és még továbbra is változni fog.