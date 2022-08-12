Lazán, mégis szintet lépve
Styled By: Sabrina Ionescu
Az intenzív játékáról és küzdőszelleméről ismert Sabrina Ionescu rendkívül fegyelmezett és könyörtelen. A WNBA-sztár személyes stílusa azonban egy kedvesebb, lazább Sabrináról árulkodik –aki imádja a lazaságot, és nem fél attól, hogy tréningnadrágjában fejezze ki stílusát.
Sabrina számára kulcsfontosságú a kényelem. Hétköznapi stílusát lazának és könnyednek írja le, olyan alapdarabokkal, mint a fehér pólók, amelyekhez a lazább és elegánsabb stílus is illik. És mi van a cipőkkel? „Az Air Max sneaker a kedvencem. Szó szerint bármihez felveheted.”
„Még mindig hordom az Oregonban vásárolt utazós Nike melegítőszettem. Jelentős érzelmek fűznek hozzá!”
Sabrina Ionescu
Sabrina akkor érzi magát a leginkább magabiztosnak, amikor a legkényelmesebb melegítőnadrágját viseli valami testre simuló, strukturált darabbal, így kimaxolja a kényelmes és a hétköznapi viseletek ötvözését.
Azért, hogy feldobja megjelenését, Sabrina szívesen kever különböző textúrájú anyagokat. Az ő választása az azonnali sikerért: egy fekete pilótakabát.
Ha a színekről van szó, Sabrina ragaszkodik a semleges színekhez, visszafogott árnyalatokat és egyszerű, fekete és fehér darabokat választva. „Nem vagyok oda az élénk színekért, inkább a pasztellárnyalatokat kedvelem. A világos rózsaszín a kedvencem!”
Melyik az a ruhadarab, amit ki nem állhat? „A farmer – mondja. – Nem túl kényelmes. Inkább tréningnadrágot hordok. Így gondolkozik egy igazi sportoló” – mondja viccelve.
Nézd meg Sabrina laza választásait, és vásárold meg most a stílusát alkotó darabokat.