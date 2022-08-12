Styled By: Sabrina Ionescu

Ha a színekről van szó, Sabrina ragaszkodik a semleges színekhez, visszafogott árnyalatokat és egyszerű, fekete és fehér darabokat választva. „Nem vagyok oda az élénk színekért, inkább a pasztellárnyalatokat kedvelem. A világos rózsaszín a kedvencem!”

Melyik az a ruhadarab, amit ki nem állhat? „A farmer – mondja. – Nem túl kényelmes. Inkább tréningnadrágot hordok. Így gondolkozik egy igazi sportoló” – mondja viccelve.

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