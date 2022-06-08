Soha ne hagyd abba a konvenciók megkérdőjelezését: Circa 72

Katz és Hollister elvégezték a munkájukat. A Windrunnert azonban nem hagyták jóvá azonnal. A kabát volt az első együttműködés a gyártó és egy sportruházat-dizájner között, a vállalat pedig minden egyes részletet a lehető legalaposabban megvizsgált.



Nehéz elhinni, hogy a Windrunner egy példa nélküli és ellentmondásos darab volt. De tényleg így történt. Az évek során a Nike ruházati és cipőtermékcsaládjai tovább feszegették a múlt határait, ihletet adva ahhoz, ami még a jövő zenéje.



A Circa 72 kollekcióban kizárólag olyan darabok kaptak helyet, melyek a már említett határok feszegetéséről mesélnek – olyan sportpálya ihlette alapdarabok, melyek az oregoni indulásunk napjainak színeit és mintáit idézik meg. A kollekció kulcsfontosságú darabjain: a sportmelltartón, a melegítőfelsőn, valamint a pólón Geoff Hollister „baby teeth” („babafogak”) nyomtatott nagybetűkkel szedett szóvédjegye látható, amely felidézi azokat a lázadó eszméket, amelyek a Niket születése idején támogatták.