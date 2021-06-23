Safiya Noble író arról beszél, hogyan kaphatunk valódi válaszokat a kérdéseinkre online

Az igazság odakint van – csak éppen lehet, hogy 3 századmásodperc nem elég arra, hogy megtaláljuk. Dr. Safiya Noble, a UCLA információs tanulmányokkal foglalkozó egyetemi docense szerint a legtöbben azonban éppen erre számítanak manapság. Az „Algorithms of Oppression” (Az elnyomás algoritmusai) című könyv szerzője ebben a „Trained” epizódban arról beszélget Ryan Flahertyvel, a Nike teljesítményért felelős főigazgatójával, hogy a nagy technológiai cégek (big tech) és médiahirdetések hogyan manipulálják a keresési eredményeket annak érdekében, hogy növeljék a bevételüket és csökkentsék a figyelmi kapacitásunkat – illetve, hogy ezek a változások hogyan hatnak a társadalomra. Elmondja továbbá, hogy bizonyos információkat egyszerűen nem találhatunk meg az interneten, valamint elárulja, hogy miért olyan fontos tisztában lennünk digitális étrendünk hozzávalóival. Mindig csábító a mesterséges intelligenciát választani a való élet helyett, Noble felismerései azonban mindannyiunknak segíthetnek változtatni a napi szokásainkon.