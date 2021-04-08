Hogyan alakítsunk ki egészséges kapcsolatot az evéssel? Reshaunda Thornton dietetikus elárulja

A saját útját járó dietetikus, Reshaunda Thornton szerint mindannyian kapcsolatban vagyunk az ennivalóval, míg a halál el nem választ tőle. Mindössze az a kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e dolgozni azon, hogy ez a kapcsolat boldog és fenntartható legyen, vagy megelégszünk azzal, hogy minden étkezés vitába torkollik. A Trained ezen epizódjában a táplálkozási szakértő és egyben „A diéta ellenes dietetikus” műsorvezetője ül le a Nike teljesítményért felelős főigazgatójával, Ryan Flahertyvel, hogy megbeszéljék, hogyan csúszik félre az élelmiszerekkel való kapcsolatunk, és hogyan lehet ezeket ismét a helyes útra terelni. Reshaunda kifejti, mi az oka annak, hogy korlátokat állítunk az étkezésünkben, és hogy ezek a módszerek miért nem működnek szinte soha. Arról is beszél, hogy miként tudjuk visszarendezni a gondolkodásunkat úgy, hogy egészséges fogásokkal tiszteljük meg magunkat szégyenérzet nélkül – például egy nagy tál nachosszal.