Egy sorsfordító sérülés segített Carlos Brown golfozónak felfedezni az erejét

Carlos hisz abban, hogy az élet olyan, mint a golfpálya: egy olyan környezet, amely nem tartható az irányításunk alatt. „Kontrollálnunk kell a kontrollálhatatlant” – ismételgeti magában. Lehet, hogy a baleset előtt senkinek sem nyújtott volna reményt a története, de amikor bekövetkezett a kontrollálhatatlan, akkor gyorsan igazodott az új életkörülményeihez. Az ehhez szükséges erőt a hitének tulajdonítja, ami elmondása szerint a realitások talaján tartotta, és lehetővé tette számára, hogy perspektívába helyezze a kialakult helyzetet. Emellett elismeréssel beszél a támogatóiról is; azokról az emberekről, akik ott voltak mellette, amikor felébredt a műtét után. Azt mondja, hogy most arra törekszik, hogy ilyen támogatást nyújthasson másoknak, akik hozzá hasonló szituációba kerülnek. „Ha egy amputált gyerek lát engem, talán arra gondol, hogy tudod, mit? Én is lehetek hivatásos golfozó. Én is tudok golfozni.”



A fenti filmben Carlos megosztja a történetét, és elmagyarázza, hogyan győzte le a mentális és fizikai akadályokat, hogy új perspektívából szemlélje az életet és a játékot, amelyet annyira szeret.