Ismerd meg a Paris Alésia Football Clubot!

Most pedig Ferhat arra használja a futballt, hogy saját közösséget építsen ki a Paris Alésia FC-n keresztül, amelynek irányítását 2014-ben vette át. Párizs 14. kerületében nőtt fel, ahol a klubot is alapították 1916-ban, és ahol a csapat ma is játszik a Stade Élisabeth stadionban. Ferhattal és a csapattal múlt télen találkoztunk. Miközben Ferhat a környék utcáit járta, felmutatott a szülei házának ablakaira, megállt, és visszaemlékezett, ahogy török bevándorlóként a foci jelentette számára a mentőövet.



„Őszintén szólva nem ment jól az iskola, és mivel a szüleim nem beszéltek jól franciául, nem volt segítségem” – emlékszik vissza Ferhat. „Nehéz volt, mert ha az ember később érkezik, mint a többi [diák], akkor sajnos lemarad.”



„Akkoriban kezdtem el focizni. Barátokat szereztem, akik a mai napig is mellettem állnak. A futball menekülést jelentett, segített, hogy szabadabbnak érezzem magam, és ne mellőzöttnek.”