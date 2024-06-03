Ösztönözzük a versenyzést
Útmutató lányok edzéséhez
Szakértők szerint a lányok fizikai, mentális, érzelmi és szociális szinten is jobban teljesítenek, ha van lehetőségük sportolni. De napjainkban a fiúkhoz képest kétszer annyi lány hagy fel a sporttal. A Nikenál közösségi partnereinkkel és szakértőinkkel együttműködve igyekszünk megfordítani ezt a lemorzsolódási tendenciát, aminek részeként létrehoztunk egy útmutatót a lányok edzéséhez: a forrásanyag célja, hogy segítse az edzőket a fiatal sportolók mentorálásában, ösztönzésében és támogatásában.
A lányok imádnak játszani, és ilyenkor mindent beleadnak. A kutatás szintén megállapította: a lányok háromnegyede azt mondja, a versenyzés az, amit igazán szeret a sportban. Emellett örömmel játszanak csapatban, mert a csapatmunka egyszerre szól a győzelemről és a szórakozásról. Tudjuk, hogy a lányok egyáltalán nem törékenyek, és nem sérülnek meg nagyobb valószínűséggel a fiúknál. És ami a legfontosabb: játszani akarnak.
Ez nem jelenti azt, hogy állandóan versenyeztetni kell őket, vagy minden edzésen írogatni kell a pontokat. Inkább azt, hogy meg kell találnunk azokat a módokat, hogy barátságos mérkőzésekbe vonjuk be őket, miközben a legfontosabb készségeket is elsajátítják.
Azok a játékok a legjobbak, amelyek folyamatos mozgásban tartják a gyerekeket, a lehető legkevesebb szünettel. Például azok, amelyek kommunikációra, csapatmunkára, problémamegoldásra és ügyességre tanítanak. Íme néhány szórakoztató, könnyű gyakorlat, amelyekkel a fenti készségek elsajátíthatók, és mozgásban tartják a lányokat.
Szeretnénk, ha a gyerekek minél többet mozognának, és ők is ezt szeretnék. Alakítsuk át úgy a játékszabályokat, például a fogócskában, hogy egyik gyereknek se kelljen kiesnie a játékból. Például annak, akit elkapnak, ne kelljen kiállnia, csak öt másodpercig mozdulatlanná válnia, és közben bekiabálnia az edző kedvenc sportolójának vagy csapatának a nevét. Ezután felállhat, és ismét visszatérhet a többiek közé.
A versenyzéshez a lányoknak megfelelő ruházatra is szükségük van – nem csupán sportoláshoz, hanem hogy jól érezzék magukat a bőrükben. Ha egy lány a csapatban kényelmetlenül érzi magát, vagy hirtelen kiáll a játékból, lehet, hogy valamilyen sportruházat, például egy sportmelltartó megoldja a problémát. Próbálj erről a legmegfelelőbb módon beszélni a lány szülőjével vagy gondviselőjével, hogy biztonságosan és kényelmesen játszhasson.
Megadni az esélyt a sikerre
- Tűzz ki személyes célokat
Válassz olyan játékokat, amelyekben a lányok figyelemmel kísérhetik fejlődésüket, azaz ösztönözd őket arra, hogy versenyre keljenek önmagukkal. Minden olyan feladatban, amely ismétlődő, vagy amelyben a sebesség, a magasság vagy a távolság könnyen nyomon követhető, a rekorddöntés is jól mérhető. Ilyenkor semmiképpen ne feledkezz meg az elismerésről!
- Tartsuk a gyerekeket mozgásban
Válassz olyan játékokat, amelyek folyamatos mozgásban tartják a gyerekeket. Kerüld (vagy módosítsd) azokat a feladatokat, amelyekben sorba kell állni, várni kell a játékba kerülésre, vagy a játékosok kieshetnek. Jelölj ki állomásokat, hogy minimalizáld a várakozási időt, és adj a gyerekeknek ügyességi feladatokat, amíg eljutnak az egyik állomástól a következőig. A kieséses játékokban találj ki olyan szabályokat, amelyekkel a kiesett gyerekek gyorsan visszatérhetnek a játékba, például egy csapattárs érintésével.
- Ösztönözd a csapatjátékot
Válassz olyan játékokat edzéshez, amelyekben a gyerekeknek egy csapatban kell dolgozniuk a megoldásért. Ilyen például, ha úgy kell végighaladniuk egy akadálypályán, hogy a csapattagok nem lehetnek egymástól karnyújtásnyitól nagyobb távolságra. A váltóversenyek, illetve az olyan játékok szintén ideálisak, amelyekben a csapatot egy közös cél vezérli.