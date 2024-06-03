Ösztönözzük a versenyzést

A lányok imádnak játszani, és ilyenkor mindent beleadnak. A kutatás szintén megállapította: a lányok háromnegyede azt mondja, a versenyzés az, amit igazán szeret a sportban. Emellett örömmel játszanak csapatban, mert a csapatmunka egyszerre szól a győzelemről és a szórakozásról. Tudjuk, hogy a lányok egyáltalán nem törékenyek, és nem sérülnek meg nagyobb valószínűséggel a fiúknál. És ami a legfontosabb: játszani akarnak.

Ez nem jelenti azt, hogy állandóan versenyeztetni kell őket, vagy minden edzésen írogatni kell a pontokat. Inkább azt, hogy meg kell találnunk azokat a módokat, hogy barátságos mérkőzésekbe vonjuk be őket, miközben a legfontosabb készségeket is elsajátítják.

Azok a játékok a legjobbak, amelyek folyamatos mozgásban tartják a gyerekeket, a lehető legkevesebb szünettel. Például azok, amelyek kommunikációra, csapatmunkára, problémamegoldásra és ügyességre tanítanak. Íme néhány szórakoztató, könnyű gyakorlat, amelyekkel a fenti készségek elsajátíthatók, és mozgásban tartják a lányokat.