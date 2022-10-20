A Nike Forward ápolása

Nike Forward: Egy kis törődés sokra képes
A Nike Forward egy különleges anyag, amely különleges gondoskodást igényel. A Nike Forward termékeket hideg vízzel mosd ki, majd terítsd ki őket vízszintesen száradni. Elektromos textilborotvával leszedheted róla a bolyhosodást, ha előfordulna ilyen.
Ha már van Nike Forward anyaggal készült terméked, akkor tudod, hogy mennyire különleges. Puha, könnyű, és hihetetlenül egyedülálló a tapintása – ráadásul az ökológiai lábnyoma átlagosan 75%-kal kisebb, mint a hagyományos kötött poláranyagunké.
A Nike Forwardot úgy terveztük, hogy bírja a mindennapos használattal járó igénybevételt, de speciális szerkezete miatt érdemes rendszeresen pihentetni. Ahhoz, hogy a Nike Forward évekig újszerű maradjon, csak néhány egyszerű termékápolási szabályt kell betartanod. Ha vigyázol rá, a Nike Forward is vigyázni fog rád.
- Nike Forward ruháidat mindig hideg vízben mosd, mert csak így kímélheted meg az anyag szerkezetét és előzheted meg, hogy összemenjenek.
- A Nike Forward ruhákat vízszintesen kiterítve szárítsd, és ne tedd őket szárítógépbe: így megőrzik a formájukat és az anyagszerkezetüket.
- Ruhakefével vagy fésűvel távolítsd el az anyagon megjelenő bolyhosodást. A bolyhosodás a Nike Forward egyedülálló felépítésének velejárója, és az anyag életciklusának természetes része.
Ha betartod ezeket a termékápolási szabályokat, Nike Forward ruháid sokáig megőrzik eredeti állapotukat. Ráadásul a rendszeres ápolással és az energiatakarékos mosással a bolygónak is jót teszel, így mindenki jól jár.
Move to Zero
A Nike szén-dioxid- és hulladékmentes termelés irányába tett lépéseket tartalmazó Move to Zero programja a sport jövőjét szolgálja. Ennek része az első Nike Forward kollekció is, hiszen ennek az anyagnak átlagosan 75%-kal kisebb az ökológiai lábnyoma, mint a hagyományos kötött poláranyagunknak.
Ez komoly eredmény, és a fejlődés itt nem áll meg.