A Nike Forward ápolása

Ha már van Nike Forward anyaggal készült terméked, akkor tudod, hogy mennyire különleges. Puha, könnyű, és hihetetlenül egyedülálló a tapintása – ráadásul az ökológiai lábnyoma átlagosan 75%-kal kisebb, mint a hagyományos kötött poláranyagunké.



A Nike Forwardot úgy terveztük, hogy bírja a mindennapos használattal járó igénybevételt, de speciális szerkezete miatt érdemes rendszeresen pihentetni. Ahhoz, hogy a Nike Forward évekig újszerű maradjon, csak néhány egyszerű termékápolási szabályt kell betartanod. Ha vigyázol rá, a Nike Forward is vigyázni fog rád.

Nike Forward ruháidat mindig hideg vízben mosd, mert csak így kímélheted meg az anyag szerkezetét és előzheted meg, hogy összemenjenek. A Nike Forward ruhákat vízszintesen kiterítve szárítsd, és ne tedd őket szárítógépbe: így megőrzik a formájukat és az anyagszerkezetüket. Ruhakefével vagy fésűvel távolítsd el az anyagon megjelenő bolyhosodást. A bolyhosodás a Nike Forward egyedülálló felépítésének velejárója, és az anyag életciklusának természetes része.

Ha betartod ezeket a termékápolási szabályokat, Nike Forward ruháid sokáig megőrzik eredeti állapotukat. Ráadásul a rendszeres ápolással és az energiatakarékos mosással a bolygónak is jót teszel, így mindenki jól jár.