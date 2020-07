Mit érdemes tudnod, ha ketogén diéta alatt edzel?

Képes a zsír elegendő energiát biztosítani az edzéshez?

Megoszlanak a vélemények a keto diéta közbeni edzéssel kapcsolatban. Egy 2020-as kutatás, amelyet nők kisebb csoportján végeztek, azt az eredményt mutatta, hogy nyolc hét keto diétázás után nőtt a résztvevők erőkifejtése guggolás közben, a fekve nyomásnál azonban nem, míg a szénhidrátokban gazdagabb étrendet követő nők mindkét gyakorlat esetében erősödtek. A „Metabolism: Clinical and Experimental” című kiadványban megjelent egy másik kisebb tanulmány, amely szerint a kutatásban részt vevő állóképességi sportolók, akik átálltak a keto diétára, és ennek következtében 12 héten keresztül folyamatosan vesztettek zsírt, nagyobb erővel sprinteltek, és jobban fenn tudták tartani az állóképességüket, mint azok, akik több szénhidráton éltek. Az eredmény logikus: ha csökken a testzsír, és így a testsúly nagyobb százalékát teszi ki izom, az ember erősebb és gyorsabb lesz.



A „The Journal of Physiology” című szaklapban megjelent egy másik tanulmány, amelyben javult a keto diétát követő elit állóképességi sportolók VO2 max értéke (ez az érték azt méri, hogy mennyi oxigént képes felhasználni valaki intenzív testmozgás közben). Ugyanakkor dr. Louise Burke, az Ausztrál Sportintézet táplálkozási stratégiáért felelős igazgatója szerint a teljesítményhez többre is volt szükségük, ami valójában ellensúlyozta az előnyöket. Ennek az az oka, hogy több oxigénre van szükség ahhoz, hogy a zsírt átalakítsuk energiává, mint a szénhidrátot. Egy másik tanulmány, amely a „Journal of the American College of Sports Medicine” folyóiratban jelent meg, arra az eredményre jutott, hogy amikor a keto diétán élő futók növelni próbálták az intenzitást, valójában 5 százalékkal lassabban futottak, valószínűleg azért, mert a zsír nem annyira hasznos az izomösszehúzódások támogatásában, mint a szénhidrátok.



Ez nem jelenti azt, hogy esélytelen vagy, ha imádod a kardioedzéseket, de szeretnéd kipróbálni a keto diétát. Burke hozzáteszi, hogy a legtöbb kutatásból az is következik, hogy az alacsony vagy közepes intenzitású testmozgás esetében nem befolyásolja negatívan a teljesítményt a diéta, bár valószínűleg pozitívan sem hat rá. Akkor lehet káros az edzésre nézve, ha hosszan vagy keményen edzel. Éppen ezért az olyan sportolóknak, akik a tökéletes egyensúlyra törekszenek, Burke azt javasolja, hogy kísérletezzenek azzal, hogy hetente néhány alkalommal az intenzívebb edzések előtt több szénhidrátot fogyasztanak – például a tojás és az avokadó mellé egyél egy kis bogyós gyümölcsöt. Ugyanakkor azt is javasolja, hogy ezt csak akkor próbáld ki, ha már kiderült, hogy ketózisban maradsz-e (ez mindenkinél más – tesztcsíkokkal megállapíthatod a saját szinted).