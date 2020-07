Fontosabb lehet, hogy mikor eszel, mint hogy mit eszel

Mikorra érdemes időzíteni az étkezéseidet? Nézd meg, mit javasolnak a kutatások és a szakértők:

Reggeli: Reggelizz egy-két órával ébredés után, és próbáld meg tartani magad ehhez, mondja dr. Panda. Miért? Amikor felébredsz, még magas a melatonin, azaz az alvási ciklus szintjét szabályozó hormon szintje a véráramban, ami akadályozhatja az inzulintermelést. Ez a hormon szükséges ahhoz, hogy a szervezeted lebontsa és felhasználja a szénhidrátokat, magyarázza dr. Panda. Próbálj meg feltankolni kalóriával, és ha tudod, reggel csillapítsd az édesség iránti vágyadat is. Egy, a „The Journal of Nutrition” szaklapban közzétett kutatás szerint ha a reggeli a legnagyobb étkezésed, az segíthet, hogy a BMI-d (testtömegindex) az egészséges tartományban maradjon. Más kutatások szerint a pihentetőbb alvás kulcsa lehet. Mi lehet a magyarázat? Egy bőséges reggeli kordában tarthatja az ételek iránti sóvárgásod, ami nemcsak a testsúlyodra, hanem az alvást szabályozó hormonjaidra is hatással van. Ráadásul enyhébb lehet az inzulinválaszod a cukros ételekre vagy italokra, legyen az egy pohár narancslé vagy muffin, mint éjjel.



Tízórai/uzsonna: Tarts legalább kétórás szünetet az étkezések között, tanácsolja dr. Panda. A hasnyálmirigy minden étkezéskor inzulint termel, amelynek szintje körülbelül 90 perccel később visszaáll az alapértékre. Ha túl gyakran eszel, az inzulinszintednek soha nem lesz esélye normalizálódni, és a szervezeted zsírként raktározza el a kalóriákat.



Ebéd: Ebédelj, amikor megéhezel. Valószínű, hogy késő délutánra leszel éhes, ha jól bereggeliztél és még tízóraiztál is. Ha nem vagy reggelizős típus, akkor legyen az ebéd a legnagyobb étkezésed. Akár reggelire, akár ebédre eszel többet, mindenképpen legyen nagyobb adag, mint a vacsorád, mondja dr. Panda. A már említett tanulmány azt is megállapította, hogy szinte ugyanolyan jó, ha ebédre fogyasztjuk el a legtöbb kalóriát, bár tény, hogy kevésbé hatékony, mint egy kiadós reggeli.



Vacsora: Az első étkezés és a vacsora között körülbelül 10 óra teljen el. Ezt kicsit könnyebb tartani, mint a népszerű 8 órás korlátozást és az azt követő 16 órás böjtöt. A kutatások azt mutatják, hogy ez még mindig jótékony hatással lehet a vérnyomásra, a testsúlyra és a testzsírszázalékra. A lényeg, hogy keveset egyél vacsorára, mondja dr. Panda, így a testednek kevesebb ételt kell lebontania. Ha a 10 óra már könnyen megy, akkor 8 órába is belesűrítheted étkezéseidet, így ha 10 órakor reggelizel, 18 órakor eszel utoljára.



Természetesen nem mindennap lehetséges vagy szükséges ilyen szigorúan korlátozni az étkezéseket. Előfordulhat, hogy a túlórázás, egy kialvatlan gyermek vagy egy szülinapi buli borít mindent, és nincs ezzel semmi baj. Már annak is jótékony hatása lehet, ha heti ötször sikerül korlátoznod az étkezéseidet, mondja dr. Panda. A tudatosság bármilyen formája segíthet abban, hogy egészségesebben élj. A legjobb az egészben, hogy a belső óra már megvan, csak meg kell tanulnod igazodni hozzá.