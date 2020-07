Miért és hogyan élvezheted az egyedüllétet?

Csináld végre azt, amit mindig is szerettél volna!

„Az agy másokhoz viszonyulásért és másokkal történő kapcsolatba lépésért felelős része szintén erős ingert kap, amikor szenvedélyesen szeretünk valamit” – mondja Cacioppo. – „És ez akkor is igaz, ha egyedül vagyunk.” Szóval azokon a napokon, amikor egy kicsit elveszettnek és egyedül érzed magad, emeld fel az ecsetet vagy írj valamiről, amiről már régóta szerettél volna; mindez segíthet abban, hogy mélyebb szinten kapcsolódj önmagadhoz – a jövőben pedig másokhoz is.



Szakíts heti néhány alkalommal legalább 20 percet egy projektre. Még ha eleinte kissé frusztráló is, tarts ki a szokás mellett! Ahogy kezd beépülni az életviteledbe az adott tevékenység, búcsút inthetsz a potenciálisan magányos pillanatoknak. Ugyanez igaz az új elfoglaltságokra, például a sütésre vagy új nyelv tanulására is.



Légy elnéző magaddal, amikor hibázol (hidd el, fogsz), és dicsérd meg magad minden alkalommal, amikor sikert érsz el (minden aranybarnára sült kovászos kenyér vagy jól összerakott mondat számít). És hogy még miért szuper az egyedüllét? Azért, mert senki sem fog ítélkezni feletted – vagy elenni előled a sütőből frissen kivett kenyeret.