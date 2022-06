Miért érdemes és hogyan lehet rávenni a lányodat a sportolásra?

Bizonyos kutatások szerint a nők hajlamosabbak a maximalizmusra, mint a férfiak, ez a hajlam pedig nagy valószínűséggel gyermekkorban alakul ki, mondja Fry. Rendkívül fontos, hogy megtanítsuk a lányokat arra, hogy a hibázás – mindegy, hogy a meccs során szabálytalankodnak, vagy éppen elejtik a labdát – nem csupán általános velejárója az életnek, hanem a tanulás és a fejlődés kulcsfontosságú részét is képezi.



Az első lépés: segíts neki elhinni, hogy képes átvészelni a hibázásokat. Használd rendszeresen a „bátor” szót, és minden alkalommal tapsold meg, amikor ő vagy valamelyik csapattársa valami újat próbál meg, vagy kockázatot vállal (például nagyon messziről lő kapura), mondja Bartlett.



Ha hibázik, beszéljetek róla – de az egész helyzetet is vitasd meg vele, mondja Holt. „Teljesen emberi dolog még a gyerekeknél is, hogy akkor is egy hibán lovagolnak, ha előzőleg már vagy 20 dolgot csináltak jól” – mondja. „Bátorítsd, hogy gondolkodjon el a hibán, és használja fejlődési lehetőségként, aztán pedig tereld a figyelmét a pozitív megmozdulásaira”. Az is segít, ha felhívod a figyelmet az egyik apró, saját bakidra, amivel megerősíted benne, hogy mennyire nem jelenti a világ végét egy-két hiba.



Végezetül ne hagyd, hogy feladja, kivéve ha személyes szinten egyáltalán nincsenek egy hullámhosszon az edzőjével. Nem kap elég játékidőt, a társainál ügyetlenebbnek érzi magát, nem szereti a sportot – mindez és voltaképpen bármilyen egyéb probléma megoldható azzal, ha újragondoljuk a győzelem jelentését, mondja Bartlett. „Hangsúlyozd ki, hogy új barátokat szerzett, vagy emeld ki egy olyan készségét, amely fejlődött, és segíts neki egy ezekkel kapcsolatos célt felállítani a csapattal töltött utolsó néhány hétre” – mondja.



Rengeteg kitartást és énhatékonyságot szül, ha egy egész szezont végigjátszik, még ha utána végül más tevékenységeket is választ, mondja Bartlett. Ez az állhatatosság jelentheti azt a különbséget, mely örökre megváltoztatja a statisztikát – és a sport jövőjét.