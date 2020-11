Elegendő csak saját testsúlyos gyakorlatokat csinálni?

Mondjuk, hogy egy 68 kilós ember három szett, szettenként 10 darab guggolásból ugrást, és egy darab kettő az egyben saját testsúlyos gyakorlatot végez, ami egyszerre fejleszti az erőnlétet és égeti a kalóriákat is. Azt gondolnád, hogy 68 kilót juttatott a levegőbe. Pedig valójában több mint két tonnáról van szó.



„Az ugráskor és földre érkezéskor az izmokra gyakorolt erőhatások hihetetlenül magasak” – mondja Christopher Minson, a humán fiziológia professzora és az Oregoni Egyetem Gyakorlati és Környezeti Élettani Laboratóriumának vezetője. Annyira magas, hogy csak dinamikus saját testsúlyos gyakorlatok végzésével „az izmoknak is segítünk a nehezebb súlyok felemeléséhez, amikor visszatérünk az edzőterembe” – mondja.



Nem a pliomterikus vagy gyors tempójú ugrógyakorlatok az egyetlenek, amelyek nagy előnyöket kínálnak. Az American College of Sports Medicine folyóiratában megjelent cikk szerint a csak saját testsúlyos, nagy intenzitású edzések csökkenthetik a testzsírt és javíthatják a VO2maxot (oxigénfelvevő képesség, az aerob edzettség fokmérője) és az izmok állóképességét is, még jobban is, mint a hagyományos súlyzós edzés. A „The Journal of Strength and Conditioning Research”-ben megjelent tanulmány kimutatta, hogy a felsőtest erőnlétében és az izomsűrűség növelésében a fekvőtámaszok ugyanolyan hatékonyak lehetnek, mint a fekvenyomás. Ráadásul egy lengyel kutatók által elvégzett tanulmány szerint azok a nők, akik csak saját testsúlyos gyakorlatokat végeztek 10 héten át, az izomerejüket és az állóképességüket valamint a hajlékonyságukat is növelni tudták (a tanulmány szerzője szerint az eredmények férfiak esetében is hasonlóak lennének).



Mindezeken túlmenően hogy ha nincs felszerelés, Minson szerint a legtöbb ember könnyebben finomhangolja a formáját, ami segíthet a legtöbbet kihozni minden egyes ismétlésből. És mivel nem emelsz súlyt, a mozgástartományod és a proprioceptív készséged (az a képesség, hogy tudod, hol vannak a térben a végtagjaid) is javulnak, lehetővé téve, hogy gondolkodás nélkül tudj gyorsan mozogni. Ez mindenféle mozgásban segít, akár az edzőteremben vagy, akár a pályán, akár csak lefelé mész egy lépcsőn.



Egyszerűen fogalmazva: egy átlagos felnőttnek elegendő súlyt jelentenek a csontjai ahhoz, hogy további súly nélkül is megdolgoztassa vele az izmokat. „Emellett sok lehetőség vagy a saját testsúlyos gyakorlatok fokozására, amellyel fokozatosan lehet túlterhelni az izmokat” – mondja Mindson. Tulajdonképpen ez az erősebbé és edzettebbé válás titka, súlyokkal vagy anélkül. Olvass tovább, hogy megtudd, hogyan!