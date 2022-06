Melyik a legjobb cipő keskeny lábra?

Egy 2018 júliusában, a Journal of Foot and Ankle Research című folyóiratban megjelent tanulmány szerint az embereknek csupán harmada visel megfelelően illeszkedő cipőt. Ha pedig a cipőd nem illeszkedik megfelelően, azzal a lábfejet érintő problémák (például súrlódás, fájdalom, bőrkeményedések, tyúkszemek és hólyagok) kialakulásának esélyét növeled.



Még az olyan egyszerű tevékenységek, mint a gyaloglás, futás vagy a lépcsőzés is kockázatossá válhatnak. A megfelelő stabilitás és tartás nélkül könnyedén kificamodhat a bokád, vagy eleshetsz – különösen az intenzív tevékenységek vagy az olyan sportok során, melyekhez gyors irányváltások is szükségesek.



Bár keskeny cipőt találni több munkával járhat, az előnyei jelentősek. Szánj időt a lábfejed megmérésére, aztán próbálj ki több cipőt is, mielőtt a legjobb mellett döntenél. Ha pedig nem megfelelő az illeszkedése, küldd vissza (bizony, ezt még a kipróbálás után is megteheted).