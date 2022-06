Margaret Moore szakértő elmagyarázza, hogyan lehetsz önmagad jó edzője

Tisztázzunk valamit: edzők nem csak a sportolók miatt vannak. Ez lehet, hogy néhány embernek új információ. De Margaret Moore, alias Meg edző mindenféle emberen segített már az elmúlt több mint 20 évben, hogy felismerjék az erősségeiket, és meghatározzák a lehetőségeiket, amelyekkel maximalizálhatják a bennük rejlő potenciált a munkában, a párkapcsolatban és úgy általában az életben. A korábbi biotechnológiai szakember 2000-ben alapította meg a Wellcoaches School of Coaching edzőiskolát, hogy a wellnessben tevékenykedő szakembereket segítse abban, hogy minél jobban szolgálhassák a pácienseiket. Azóta Meg tanulói között a vezetők és a kiemelten fontos egészségügyi ágazatban dolgozók mellett most már mi is ott vagyunk. Ebben az epizódban az edzők edzője Ryan Flahertyvel, a Nike teljesítményért felelős főigazgatójával osztja meg a tapasztalatait. Kitérnek arra, hogy mit jelent a hatékony edzősködés; hogyan fedezhetőek fel a változtatásra szoruló viselkedésminták kétkedéssel vagy „az árnyékunkba merüléssel”; és miért segítheti elő a fenntartható sikereket az elménk rendszerezése (plusz hogyan is kell rendszerezni). Meg emellett elmondja a saját történetét a sikertelenségről, valamint azt is, hogyan lehetünk jobb edzők a magunk, a gyerekeink, a tanítványaink vagy akár a barátaink számára.