Keresztedzés a jobb futóvá válás érdekében

Hogyan javítja az aktív regenerálódás az edzésed?

Végezetül a kedvenc keresztedzési tevékenységeid kevésbé intenzív változatai – mondjuk egy könnyű kerékpározás vagy egy pihentető séta - segíthetnek abban, hogy gyorsabban visszatérhess egy kihívást jelentő futásból. Ez az aktív regenerálódás izmokat épít, amelyek a kanapén ülve nem fejlődnének. Amikor a futókat az aktív vagy a passzív regenerálódás előtt és után megvizsgálták, az aktív csoport csaknem háromszor hosszabb ideig tudott futni, mint azok, akik egyszerűen csak pihentek – a Western State Colorado egyetem kutatásai szerint.



Ennek az lehet az oka – a Journal of Sports Sciences folyóiratban publikált egyik tanulmány szerint –, hogy a megerőltető testmozgás után az aktív regenerálódás segít gyorsabban kiüríteni a vérben felhalmozódott laktátot, mint a passzív, vagyis a vér hatékonyabban eljut az izmokba, és segít nekik regenerálódni. A Journal of Sports Science and Medicine folyóiratban megjelent kutatás azt is kimutatta, hogy az aktív regenerálódás más sporttevékenységek során is csökkenti a pulzust és elősegíti az intenzív munkát.