Keresztedzés a jobb futóvá válás érdekében

Válassz egy általad kedvelt tevékenységet, aztán az észlelt terhelés szintjét 10-es skálán 3-asra lődd be – ez az aktív regenerálódás. Ez lehet egy könnyed biciklizés, egy laza túrázás, egy hosszú séta, vagy egy enyhébb jóga- vagy pilatesedzés – bármi amitől nem készülnek ki az izmaid, nem kezdesz kemény izzadásba, illetve amitől nem fogsz magadban szitkozódni, hogy ugyan miért is csinálod te ezt.

A Western Colorado Egyetem kutatása szerint az aktív regenerálódás, különösen a laza biciklizés vagy séta hatékonyabban segíthet újra lendületbe jönni, mint a sima pihenés. Ennek okát a „Journal of Sports Sciences” folyóiratban közzétett különálló tanulmány szerint az jelentheti, hogy az ilyen típusú mozgás fokozza az izmok vérellátását, ezáltal fokozottan hozzájárul a regenerációjukhoz. Az aktív regenerálódásról a „Journal of Sports Science and Medicine” folyóiratban közzétett kutatásban azt is kimutatták, hogy csökkenti a más sportok végzése közben mért pulzust, emiatt pedig úgy érzed, hogy kevésbé dolgozol keményen – ez pedig azt jelenti, hogy a következő futásod alkalmával kevesebb észlelt terheléssel leszel képes többre.

Ahhoz, hogy rájöjj, milyen gyakran kell az aktív regenerálódáshoz folyamodnod és melyik típust végezd, próbáld ki Bennett edző tippjét: „Tedd fel magadnak a kérdést, hogy jobban vagy rosszabbul érzed-e majd magad ettől”. Az aktív regenerálódás és a keresztedzés egyik típusa sem csupán a futásaidra gyakorolt fizikai előnyökről szól – mondja.

„A keresztedzés valójában arról az érzelmi vagy lelki töltetről szól, ami a következő futásodban lesz segítségedre” – mondja. – „Önbizalmat adott vagy némi nyugalmat vitt a futásodba? Ez az, ami igazán számít.”