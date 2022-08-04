A legsportosabb énünk nem csak arról szól, hogy keményebben edzünk, nehezebbet emelünk vagy gyorsabban futunk. Kelly Starrett fizikoterapeuta szerint a teljesítményed fejlesztése az alapok elsajátításával kezdődik. Ebben az epizódban Kelly Starrett CrossFit-edző és a The Ready State társalapítója Jaclyn Byrer házigazdával beszélget arról, hogyan építhetünk biztos alapot a mozgásunk és a mobilitásunk maximalizálásával. Elmagyarázza az alapvető készségeket, amelyek segíthetnek a sérülések megelőzésében, és azt, hogy ezeket hogyan lehet következetesen kihasználni a sport és a fitnesz minden területén. Arra is kitér, hogyan maradhatunk fittek az edzőteremben és azon kívül.