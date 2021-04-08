Milyen mentális védelmi játékokat játszik Jrue Holiday, az NBA All-Star-játékosa?

A jelen pillanatban lenni erőteljes élmény, de néha érdemes előre gondolkozni. Ez az egyensúly segített Jrue Holiday-nek, az NBA All-Star és a Milwaukee Bucks csapata védőjének a sportág egyik legjobb védőjátékosává válni. A mérkőzések előtt tanulmányozza ellenfeleit, hogy az adott pillanatban olvashasson a gondolataikban, előreláthassa, hogy mit fognak lépni, és így arra kényszerítse őket, hogy újragondolják és átkalibrálják a következő mozdulatukat. A „Trained” podcast új részében a mesteri védő őszintén mesél Ryan Flahertynek, a Nike teljesítményért felelős szenior igazgatójának arról, hogy milyen győzelmi stratégiái vannak – mind a pályán, mind apaként –, illetve hogyan használja a vereséget motivációként, vagy tart szünetet, hogy lankadatlanul folytathassa azokat a tevékenységeket, melyeket szenvedéllyel űz. Arról is beszél, miért hisz abban, hogy a család és a hit mindent segít perspektívába helyezni, amikor vesztésre állunk.