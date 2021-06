Jordin Canada és Jrue Holiday harca az igazságért, miközben a buborékban éltek

Jrue, édesanyád [Toya Holiday, Arizona State Sun Devils] kosárlabdasztár volt. A feleséged [Lauren Holiday, amerikai válogatott] a futballhírességek csarnokának várományos tagja. Mit tanultál tőlük, amit magaddal hoztál a buborékba?

Jrue: Őszintén szólva azt tanultam tőlük, hogy legyek kemény. Amiről te is beszéltél az előbb, hogy a buborékban teljesen mások voltak a körülmények. Különösen anyukámtól mindig is ezt tanultam, aki az első női liga tagja volt, amely később megszűnt. Ekkor döntenie kellett, hogy elmegy-e a tengerentúlra, vagy tanári állást vállal, és ő végül az utóbbi mellett döntött. Nagy döntéseket kellett hoznia, és küzdenie kellett dolgokért. Ugyanez igaz a feleségemre is. A fociban nem fizetik meg a nőket úgy, mint ahogy a férfiakat.



Ráadásul a feleségem szinte soha nem is veszít. Kivéve 2011-ben, amikor második helyezést értek el a világkupán. Két olimpiai aranyérme van, és egy világkupa aranya 2015-ből. Minden idők egyik legnagyobb játékosa. Ezért fájdalmas, hogy a nők nem kapják meg azt az elismerést, amit megérdemelnek. És most még csak az én családomról van szó; ott van még a húgom is, aki veled játszott. Ha bárki azt mondja, hogy más a tehetség vagy a készség szintje, akkor abból tudni lehet, hogy nem igazán nézi a női meccseket. Először is a nők sokkal keményebben játszanak, mint a férfiak, a készségek pedig elsőrangúak. Ti, lányok sokkal keményebben edzetek, mint a férfiak többsége, és egy szavatok sincs, közben pedig keményen játszotok. Ezt onnan veszem, hogy láttam a feleségemet játszani, és megtanultam anyukámtól, hogy milyen kemények és szívósak tudnak lenni a lányok. Mert mindig is küzdeniük és bizonyítaniuk kellett.