Jordin Canada és Jrue Holiday harca az igazságért, miközben a buborékban éltek

Jrue: A játék kalibere megvolt. Azt gondolom, hogy mindegyik csapat tudta, hogy okkal van ott: hogy nyerjenek. A különbség csak az, hogy amikor hazai pályán játszunk, akkor a hazai közönség általában segít, ha egy kis löketre van szükség, illetve hoznak egy bizonyos energiát, amiből az ellenfél csapata érzi a hangoskodást, a fenyegetést, bármi is legyen ez. Ezzel ellentétben itt csend volt a teremben. Emlékszem, hogy az első meccsen a Jazz ellen játszottunk, és volt, hogy 20 ponttal is vezettünk, aztán a meccs végére, amikor már csak 2 perc volt hátra, mindössze két pont volt a különbség, de ez nem volt érezhető, mert egyértelmű volt a tömeg hiánya, és így nem változott meg a hangulat. Ez volt az egyetlen dolog, amihez igazán hozzá kellett szoknom. Amikor emberek előtt játszunk, még akkor is, ha az ellenfél arénájában, a mi csapatunk van a világ ellen, de itt ez az érzés nem volt meg. Az elején kicsit zavaró volt számomra, hogy nincsenek nézők.



Jordin: Egyetértek. Más volt így, hogy nem volt ott a közönség. Teljes csend volt. Az első meccsünket a New York ellen játszottuk, és emlékszem arra a pillanatra, amikor valaki büntetőt dobott, és közben síri csend volt. Hozzá voltunk szokva a tömeg energiájához, és most az izgalomnak a csapattól kellett jönnie. Minden egyes meccs alatt nekünk kellett produkálnunk a kellő energiát, és nem máshonnan kaptuk. A verseny szintje is nagyon magas volt, mert senkinek nem volt ott a hazai pálya előnye. Mindenki úgy tudott kimenni a pályára, hogy teljesen lazán játszott, mint egy nyitott tornateremben. Ez nagyon izgalmas volt, és megnyitotta a versenyt. Váratlan győzelmek és vereségek születtek a hazai szurkolók hiánya miatt. Ez nagyon izgalmas volt.