Joelle D’Fontaine edző arról beszél, miért kellene mindenkinek táncolnia

A tánc nemcsak a testünk, hanem a lelkünk megmozgatásáról is szól. Joelle D’Fontaine Nike Trainer és koreográfus ezt első kézből tanulta meg, amikor egy melegeknek szóló nightklubban tulajdonképpen belebotlott egy táncfellépésbe, és ezáltal úgy beleszeretett ebbe a művészeti formába, hogy fel is mondott az irodai állásából, és (látszólag) végtelen energiáját abba fektette, hogy teljes munkaidőben táncot tanítson. A „Trained” podcast e heti epizódjában Jaclyn Byrer okleveles személyi edző, táplálkozási tanácsadó és viselkedésváltoztatással foglalkozó specialista, valamint a Nike egyik vezető wellness- és fitneszguruja tartja melegen a mikrofont, amíg Ryan Flaherty apasági szabadságon van. Jaclyn arról beszélget az At Your Beat táncstúdió alapítójával, hogyan használhatjuk a táncot a szorongás csökkentésére, a testünkkel való kapcsolódásra és a létezés érzésének kiélvezésre. Joelle továbbá hasznos tanácsokkal szolgál a táncosoknak és a nem táncosoknak egyaránt arról, hogyan tudjuk diverzifikálni a fitneszt.