Vannak jó típusú „komfortérzetet keltő” ételek?

Mi számít kényeztető ételnek?

Kristin Olenik okleveles egészségcoach és a Los Angeles-i Kristin Olenik Wellness Központ alapítója szerint a kényeztető ételek azok az édes, sós és zsíros ételek, amelyek az olyan kellemes érzésekhez és élményekhez társulnak, mint a baráti vagy családi ünnepségek. A chipsek és a hozzájuk kapcsolódó szószok is ide tartozhatnak, mert esetleg arra emlékeztetnek, amikor a főiskolai haverjaiddal együtt néztétek a meccseket. De ilyen lehet a gyros is, mert gyerekként annyira szeretted, vagy a torta a születésnapok miatt.



„A kényeztető ételektől kicsit jobban érezzük magunkat, amikor stresszesek vagyunk, biztonságérzetet adnak, amikor magányosak vagyunk, és előidéznek bizonyos emlékeket, amikor nosztalgikus hangulatban vagyunk” – mondja dr. Shahram Heshmat, az „Eating Behavior and Obesity” (Az étkezési szokások és az elhízás) című könyv szerzője. Ezt nevezzük érzelmi alapú evésnek, és bár viszonylag gyakori, dr. Dana Gruber, a New Orleans-i Ochsner Medical Center klinikai pszichológusa szerint túlzott mértékben káros testi-lelki következményekkel járhat.