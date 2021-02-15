Vannak jó típusú „komfortérzetet keltő” ételek?

1. Fedezd fel, mit jelent valójában „jól érezni magad”.

Dr. Krista Scott-Dixon, a Precision Nutrition tantervekért felelős igazgatója szerint ez inkább arról szól, hogyan érzed magad a testedben evés után, nem pedig közben. „Az a jó, ha a nyugodt, fenntartható, célzott fókuszú éberség állapotában vagyunk, és nem ideiglenes tompaságot – más szóval „kajakómát” – vagy éppen felfokozott állapotot tapasztalunk.” A cél, hogy ne letargiába essünk vagy nyugtalanok legyünk, hanem úgy érezzük magunkat, mint amikor vasárnap reggel kiülünk az erkélyre egy csésze kávéval.



Scott-Dixon javaslata szerint úgy tudod megtalálni, hogy valójában milyen ételektől érzed jól magad, ha közvetlenül evés után, majd egy órával később (amikor a szervezet emészteni kezd), másnap reggel és akár néhány nappal később megfigyeled, hogy a tested hogyan érzi magát. A kellemetlen teltségérzet és a gyomorfeszülés akár azonnal tapasztalható, de a többi intő jel, mint például a fokozott puffadtság, a gyomor- és bélrendszeri panaszok vagy a fáradtság akár 12–24 órán belül jelentkezhet. Mindezek azt jelzik, hogy esetleg érdemes búcsút mondani az adott „kényeztető” ételnek.



2. Maradj az olyan ételeknél, amelyek többféle tápanyagban is gazdagok.

A telített vagy transzzsírokkal, üres kalóriákkal vagy hozzáadott cukrokkal teli ételek helyett válassz olyanokat, amelyek egészségesebb tápanyagprofillal rendelkeznek. A vajat például cseréld avokádóra, amely hasonlóan krémes, de egészségesebb zsírokat tartalmaz. Vagy próbáld ki az antioxidánsokban gazdag, mandulából és kesudióból készült „sajtot”, illetve a finomított cukrok helyett, amikor csak lehetséges, válassz gyümölcsöket inkább (például bogyós gyümölcsöket vagy datolyát) – javasolja Olenik, és hozzáteszi, hogy a feldolgozatlan, tápanyagokban gazdag ételektől (gyümölcsök, zöldségek és teljes kiőrlésű gabonák stb.) nemcsak fizikailag érzed jobban magad, hanem mentálisan is.



3. Tartsd észben a belek egészségét.

A belekben lévő baktériumok jeleket küldenek a központi idegrendszernek – a szakértők ezt a jelenséget bél-agy kapcsolatnak nevezik. A kevésbé egészséges ételek fogyasztása felboríthatja a baktériumok egyensúlyát, aminek hatására a kutatások szerint a szokásosnál stresszesebbnek vagy szomorúbbnak érezhetjük magunkat. Olenik szerint viszont ha olyan ételeket eszünk, amelyek elősegítik a belekben lévő jó baktériumok szaporodását, mint például a rostokban gazdag teljes kiőrlésű gabonák vagy a lencsefélék, omega-3 zsírsavakban gazdag (dió, lenmag vagy chia mag) vagy fermentált ételek (kefir, savanyú káposzta vagy kimchi), az a testi-lelki egészségnek egyaránt jót tesz, mivel az ilyen fajta étrend, vagy akár a napi probiotikum segít egyensúlyban tartani a bélbaktériumokat, aminek hatására fizikailag és mentálisan is jobban érezzük magunkat.