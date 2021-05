Jó társaságban: Mindenütt jó, de legjobb a pályán

Miért a kosárlabdára esett a választásotok?

Ngor: Mi vagyunk az egyik legmagasabb törzs [a dél-szudáni dinka törzs] a világon. Ez nyilvánvaló választássá teszi a kosárlabdát, mert jól kamatoztathatjuk a magasságunkat és az atletikus felépítésünket.



Sebit: Nálam leginkább a bátyám volt az ok. Vele akartam játszani, érted? Mindent együtt csinálunk. A kosárlabda az életem három pillérének egyike. Ezek: iskola, család és kosárlabda.



Chuatwech: Nálam az döntött, hogy a testvéreim is játszottak. Meccsekre jártak hétvégente, és én is játszani akartam velük. Szóval abbahagytam a focizást, és kosarazni kezdtem. Végül negyedik osztályos koromtól edzettem komolyabban. És most próbálok hivatásos kosaras lenni, így építem fel a napomat, lényegében másra sem gondolok.