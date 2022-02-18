Jó társaságban: Mindenütt jó, de legjobb a pályán

Sebit: Amikor itt játszol, elvesznek a világ zajai. Semmi sem számít, amikor együtt vagyunk. Ez azért van, mert a kosárlabda olyan sport, ahol együttműködésre van szükség. Teljes egyetértésben kell lennie mindenkinek a sikerhez. Vitatkozunk egymással, de aztán továbblépünk, és játszunk tovább. Tudod, erről szól a csapatmunka. Mindez csak erősebbé teszi a barátságot.



Ngor: Érzem a szeretetet. Tudod, érzem a jó energiákat. Érzem a nagyszerű támogatást, amit az ad, hogy ennek a csoportnak vagyok a tagja, mivel tényleg támogatjuk egymást, akármiről is van szó.



Chuatwech: Olyan ez, mint egy család. Problémád van? Akkor a csapat bármelyik tagjával megoszthatod. A meccsek alatt persze vannak nehézségek, és nem akarunk veszíteni. De ezeket a helyzeteket problémakezeléssel oldjuk meg, mert mindig megbeszéljük, hogy mit kell tennünk.